Su mensaje, se centra en la responsabilidad moral de actuar frente a las crisis actuales: la escalada del imperialismo, los genocidios, el colapso climático y ecológico.

Greta Thunberg exige que quienes tienen una plataforma, no permanezcan en silencio ni se limiten a declaraciones vacías, como “salvar el mundo”.

En cambio, exhorta a tomar una postura clara y valiente, utilizando su alcance para influir en la opinión pública y cuestionar los sistemas opresivos.

Greta Thunberg subraya que el silencio o la inacción, especialmente de quienes se benefician de estos sistemas y por “miedo” a la afectación social (por ejemplo, personas de países privilegiados o de clases altas), es una elección que “no será perdonada", ni por la sociedad ni por ellos mismos a largo plazo:

“El hecho de que todavía no uses tu extremadamente valioso alcance por el que muchos matarían, porque tienes miedo de que afecte tu carrera, tu popularidad o alguna otra excusa incomprensible, simplemente debes saber que no serás perdonado."

Greta Thunberg