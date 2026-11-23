El Gobierno de Colombia solicitó a X suspender la cuenta de Gustavo Petro, al considerar que una de sus publicaciones podría incitar a la violencia contra las instituciones.

La petición fue presentada el 22 de noviembre por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), mediante una carta dirigida al equipo de seguridad y cumplimiento de la plataforma.

El reclamo se relaciona con un mensaje publicado el 21 de noviembre, en el que Petro pidió exigir la renuncia de Abelardo de la Espriella y compartió un video de una intervención realizada en Cali.

¿Por qué Colombia pidió suspender la cuenta de Gustavo Petro en X?

En la publicación cuestionada, el mandatario escribió: “Le solicito al pueblo de Colombia exigir la renuncia de Abelardo ya”, acompañado de un video de 1 minuto y 48 segundos.

El material recupera parte de un discurso pronunciado por Petro en Cali el 19 de noviembre, donde llamó a actuar en las calles de manera inmediata.

Según el MinTIC, el presidente también planteó que una movilización multitudinaria permitiría al pueblo restaurar lo que describió como la democracia real.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. (Alejandro García/EFE / EFE)

La dependencia consideró que el mensaje podría promover presión colectiva y acciones contra las instituciones, por lo que pidió aplicar las políticas de X sobre violencia.

El Ministerio recordó que el Consejo de Estado ordenó el 30 de octubre retirar publicaciones de Petro relacionadas con presunto fraude electoral y señalamientos contra el registrador.

La solicitud también menciona el alcance de la cuenta presidencial, su número de seguidores y la inclusión del mandatario en la lista OFAC, como elementos a considerar.

Como antecedente, el Gobierno señaló las protestas de 2021, cuando las redes sociales facilitaron convocatorias y difusión de movilizaciones que derivaron en episodios violentos, bloqueos y pérdidas humanas.