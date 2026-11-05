Un total de 548 penas de muerte fueron conmutadas por el gobernador de California, Gavin Newsom, quien explicó que la medida implica que las condenas cambien a cadenas perpetuas.

A través de una carta, el gobernador indicó que las nuevas condenas de cadena perpetua que se aplicarán, no permitirán que los imputados accedan a beneficios como el caso de la libertad condicional.

Al reconocer las implicaciones para los familiares de las víctimas que derivaría por conmutar 548 penas de muerte, Gavin Newsom defendió su decisión al considerar que se seguirá haciendo justicia.

Gavin Newsom (@RT_com / X)

Gavin Newsom conmuta 548 penas de muerte; condenados recibirán cadena perpetua

A un par de meses de que deje el cargo de gobernador de California, Gavin Newsom, anunció este 5 de noviembre que conmuta 548 penas de muerte para convertirlas en cadena perpetua.

A través de una carta abierta a los residentes, el mandatario estatal justificó su decisión al señalar que las ejecuciones autorizadas por el Estado son incompatibles con los valores de California.

La medida formaliza el fin de la pena capital en el estado, luego de que el mismo Gavin Newsom impuso en 2019 una moratoria que detuvo los homicidios legales, pero mantenía las sentencias activas.

Con la acción que contempla conmutar 548 penas de muerte por cadenas perpetuas sin opción a libertad condicional, el corredor de la muerte que es considerado como el más grande de todo el hemisferio occidental se quedará vacío.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles ha elogiado la determinación del gobernador al afirmar que se trata de un paso histórico para terminar con la pena de muerte en California y en todo el país.

Pena de muerte (Pixabay)

Gavin Newsom defiende medida ante cuestionamientos de familiares

Al anunciar la medida con la que se conmutarán 548 penas de muerte por cadenas perpetuas, Gavin Newsom reconoció el impacto que puede generar para las familias de las víctimas.

En su carta, Gavin Newsom validó el dolor al señalar que los sentenciados causaron un sufrimiento indescriptible a las víctimas, a sus familias y a las comunidades, un daño que persiste.

Asimismo, el gobernador de California admitió que muchos ciudadanos sienten que quienes cometen crímenes atroces merecen morir, pero sostuvo que el Estado no puede ejecutarlos moralmente.

Ante ello, expresó su deseo de que la conmutación separe la memoria de las víctimas del destino de sus agresores, para que estos mueran en el olvido mientras se honra a las familias.