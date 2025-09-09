El lunes 8 de septiembre se dio una sacudida en el entretenimiento; más de mil artistas, entre los que figura Gael García Bernal, rechazaron trabajar con empresas israelíes.

Gael García Bernal y el resto de los artistas involucrados, señalan que varias empresas israelíes están involucradas en la guerra en la Franja de Gaza.

Gael García Bernal no apoyará a empresas de Israel relacionadas con el conflicto en Gaza

En la carta firmada por Gael García Bernal, así como el resto de actores y cineastas, se plantea la negativa a trabajar con empresas israelíes relacionadas con el genocidio en Gaza.

Gael García Bernal y sus colegas señalan que tomaron esta decisión ante la inacción de los gobiernos del mundo al conflicto entre Israel y Palestina.

Gael García Bernal (Gael García Bernal Instagram @gaelgarciab)

Además de que responden al llamado de cineastas palestinos, quienes han pedido no quedarse en silencio ante el racismo y la deshumanización de la guerra.

Esta decisión está inspirada en el boicot que se dio en los 80’s y 90’s para terminar con el apartheid en Sudáfrica .

Entre los mil 200 artistas que firmaron destacan:

Gael García Bernal

Joaquin Phoenix

Pedro Pascal

Guillermo del Toro

Yorgos Lanthimos

Tilda Swinton

Josh O’Connor

Cynthia Nixon

Julie Christie

Rebecca Hall

Aimee Lou Wood

Debra Winger

Javier Bardem

Mark Ruffalo

Guillermo del Toro, cineasta. (ALLISON DINNER / EFE)

Acciones que tomará Gael García Bernal y más artistas contra empresas israelíes

De acuerdo con la carta que firmó Gael García Bernal, los artistas involucrados se comprometen a no cooperar con ninguna empresa israelí relacionada con el cine.

Gael García Bernal y el resto de artistas no proyectarán películas, aparecerán en estas o colaborarán en producciones de compañías de Israel.

Asimismo, no irán a festivales, emisoras o productoras que justifiquen o encubran el genocidio de la gente en la Franja de Gaza.

Ya sea de manera abierta o por omisión; es decir, que no permitan que se hable de este en sus proyectos o eventos organizados por ellos.