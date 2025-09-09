El lunes 8 de septiembre se dio una sacudida en el entretenimiento; más de mil artistas, entre los que figura Gael García Bernal, rechazaron trabajar con empresas israelíes.

Gael García Bernal y el resto de los artistas involucrados, señalan que varias empresas israelíes están involucradas en la guerra en la Franja de Gaza.

En la carta firmada por Gael García Bernal, así como el resto de actores y cineastas, se plantea la negativa a trabajar con empresas israelíes relacionadas con el genocidio en Gaza.

Gael García Bernal y sus colegas señalan que tomaron esta decisión ante la inacción de los gobiernos del mundo al conflicto entre Israel y Palestina.

Además de que responden al llamado de cineastas palestinos, quienes han pedido no quedarse en silencio ante el racismo y la deshumanización de la guerra.

Esta decisión está inspirada en el boicot que se dio en los 80’s y 90’s para terminar con el apartheid en Sudáfrica.

Entre los mil 200 artistas que firmaron destacan:

  • Gael García Bernal
  • Joaquin Phoenix
  • Pedro Pascal
  • Guillermo del Toro
  • Yorgos Lanthimos
  • Tilda Swinton
  • Josh O’Connor
  • Cynthia Nixon
  • Julie Christie
  • Rebecca Hall
  • Aimee Lou Wood
  • Debra Winger
  • Javier Bardem
  • Mark Ruffalo
Acciones que tomará Gael García Bernal y más artistas contra empresas israelíes

De acuerdo con la carta que firmó Gael García Bernal, los artistas involucrados se comprometen a no cooperar con ninguna empresa israelí relacionada con el cine.

Gael García Bernal y el resto de artistas no proyectarán películas, aparecerán en estas o colaborarán en producciones de compañías de Israel.

Asimismo, no irán a festivales, emisoras o productoras que justifiquen o encubran el genocidio de la gente en la Franja de Gaza.

Ya sea de manera abierta o por omisión; es decir, que no permitan que se hable de este en sus proyectos o eventos organizados por ellos.

