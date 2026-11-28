Francesca Albanese, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los territorios palestinos ocupados, hizo un llamado a transformar la solidaridad con Palestina en acciones concretas.

Al arribar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) este sábado 28 de noviembre, Francesca Albanese puntualizó que todos tienen una responsabilidad moral con Palestina.

“Todos y todas tenemos una responsabilidad moral y el Estado obligaciones legales de ayudar a un pueblo que está bajo una opresión brutal”. Francesca Albanese, relatora de la ONU

Desde el AICM, Francesca Albanese pide acciones concretas en apoyo a Palestina

Francesca Albanese viajó desde París a Costa Rica, invitada por la Universidad de Costa Rica para recibir un doctorado honoris causa. Sin embargo, las autoridades migratorias de este país le negaron el acceso.

Dado que Francesca Albanese estuvo esperando cerca de 50 horas sin respuesta de las autoridades de migración, que la señalaron de presuntos vínculos con actividades terroristas, tomó un vuelo a la Ciudad de México (CDMX).

Francesca Albanese resalta responsabilidad moral con Palestina al llegar al AICM (AFP / AFP)

A su llegada a México, decenas de activistas y simpatizantes de la causa palestina la recibieron. Ante los medios, Francesca Albanese no quiso hablar de su caso en Costa Rica, sino de la situación en Palestina.

La jurista italiana sostuvo que la solidaridad a Palestina no debe quedarse únicamente en muestras de apoyo, sino traducirse en decisiones y acciones para defender los derechos humanos de los palestinos.

Francesca Albanese fija postura por trato en Costa Rica

Francesca Albanese fijó su postura sobre el trato que recibió en Costa Rica, luego de que las autoridades migratorias le negaran el ingreso y permaneciera cerca de 50 horas en el aeropuerto internacional Juan Santamaría.

A través de redes, Albanese se despidió de Costa Rica con un mensaje en el que expresó su agradecimiento, pero también lanzó una crítica sobre las condiciones de libertad que, desde su perspectiva, enfrenta el país.

“Gracias, pueblo de Costa Rica. Adiós, por ahora. Volveré, lo prometo, cuando Costa Rica vuelva a ser libre”. Francesca Albanese, relatora de la ONU