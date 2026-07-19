Previo a la final del Mundial 2026, los aficionados argentinos y españoles llegaron a Times Square, en Nueva York.

De acuerdo con reportes, más de 10 mil personas tomaron las calles para alentar a sus selecciones rumbo al partido que decidirá al campeón de la Copa del Mundo.

Hasta el momento, el saldo es de un aficionado argentino detenido por la policía de Nueva York, que desplegó un operativo de seguridad.

Aficionados argentinos y españoles llegan a Times Square antes de la Final del Mundial 2026

Miles aficionados de Argentina se reunieron en Time Square para dar banderazo a la Albiceleste; pese a la lluvia no dejaron de alentar.

Final del Mundial 2026: aficionados argentinos y españoles llegan a Times Square (Especial)

Entre banderas con las caras de Maradona y Lionel Messi, bengalas, además de cánticos, como “El que no salte es español” o el “Muchachos. ahora nos volvimos a ilusionar”, la hinchada argentina mostró su pasión.

Algunos llevaron su emoción por la final del Mundial 2026 más allá y mostraron algunos carteles groseros como “Inglaterra, la concha de tu madre”.

Incluso algunos realizaron un típico asado argentino para celebrar que su equipo está a nada de volver a ser campeón.

Por su parte, en el Mercado Little Spain, a escasos kilómetros del Time Square, se congregó la afición de la Selección de España.

Pese a que eran menos, los seguidores de la Furia Roja española alentaron a su equipo y marcharon desde el Madison Square Garden para reunirse con más aficionados ibéricos.