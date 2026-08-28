El FBI difundió una ficha de búsqueda de Juan Carlos Moreno Flores, mexicano acusado en Estados Unidos de traficar fentanilo, metanfetamina y heroína hacia ese país.

Juan Carlos Moreno Flores es buscado por autoridades estadounidenses desde 2023 y permanece prófugo, mientras el FBI sostiene que podría encontrarse actualmente en territorio mexicano.

El acusado, conocido como “El Muñeco” y “Hormigón”, enfrenta cargos federales relacionados con la importación y distribución ilegal de sustancias controladas hacia Estados Unidos.

¿Qué se sabe sobre Juan Carlos Moreno Flores y los cargos en su contra?

El FBI de Los Ángeles publicó la ficha el 28 de agosto de 2026, reactivando la difusión pública de información para localizar al acusado y avanzar en su búsqueda.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, la orden de arresto federal contra Moreno Flores fue emitida el 21 de diciembre de 2023, según el expediente judicial correspondiente.

Juan Carlos Moreno Flores, mexicano buscado por el FBI (FBI)

El documento judicial corresponde al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, con sede en Los Ángeles, donde continúa el proceso.

Moreno Flores es señalado por presuntamente participar en una conspiración para importar sustancias controladas y distribuirlas con fines de importación ilegal hacia Estados Unidos y sus mercados.

Entre los cargos también figura la conspiración para distribuir y poseer sustancias controladas con intención de distribuirlas, según la acusación presentada ante autoridades estadounidenses competentes.

El tercer cargo corresponde a posesión de sustancias controladas con intención de distribuirlas, mientras continúa pendiente su localización y eventual detención por las autoridades estadounidenses.

El FBI identifica a Moreno Flores como ciudadano mexicano, nacido el 31 de enero de 1984, y proporciona datos físicos para facilitar su identificación pública.