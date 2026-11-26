Las autoridades de Estados Unidos informaron que no se detectó plomo en el aire tras la detonación controlada realizada en la Planta de Municiones del Ejército de Iowa.

Los mapas de la DTRA indican CERO detección de plomo en el aire tras la detonación controlada de esta mañana. Ejército de Estados Unidos

De acuerdo con el Ejército de Estados Unidos, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) emitió una declaración de “todo despejado” para los alrededores.

Según el reporte oficial, los mapas elaborados por la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa (DTRA) muestran cero detección de plomo en suspensión en el aire.

Explosión en Iowa no registra emisión de plomo (captura de pantalla )

Continuarán los análisis en la zona de la explosión de Iowa

Después de la detonación realizada durante la mañana del 25 de noviembre, las autoridades precisaron que, aunque no se encontraron rastros de plomo en el ambiente, continúan las labores de monitoreo en la zona.

En seguimiento a estos hechos, el Ejército de Estados Unidos dijo que ya se encuentran en marcha las pruebas de muestreo superficial posteriores al operativo.

Por ahora, los residentes que se encuentran a unos 8 kilómetros de la planta podrán regresar a sus hogares, mientras que quienes están dentro de la zona de unos 32 kilómetros podrán salir al exterior.

Registran cero plomo en Iowa (@USArmy)

Estados Unidos publicará los resultados de las muestras recolectadas en Iowa

El Ejército de Estados Unidos indicó que los resultados de las muestras recolectadas en superficies de Iowa serán dados a conocer una vez que concluyan los análisis correspondientes.

Sin embargo, hasta el momento, las autoridades sostienen que no existe evidencia de contaminación aérea por plomo derivada de la detonación controlada.