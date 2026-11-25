Las autoridades de Iowa declararon estado de emergencia en tres condados ante la detonación de explosivos con plomo, que se realizará en la Planta de Municiones del Ejército de Estados Unidos.

De acuerdo con la gobernadora Kim Reynolds, esta medida, que forma parte de la Proclamación de Emergencia por Desastre, abarca a los siguientes condados:

Des Moines Lee Van Buren

Según la información difundida por autoridades y medios locales, la detonación se llevará a cabo de manera controlada y está prevista para este miércoles 25 de noviembre.

Alerta en Iowa por detonación de explosivos con plomo (Vía X )

Alerta en Iowa; piden evacuar y mantener cerradas puertas y ventanas

Ante el posible impacto ambiental, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) recomendó la evacuación de residentes ubicados en tres condados.

Asimismo, pidió a quienes viven entre cinco y veinte millas de distancia permanecer en interiores y mantener cerradas puertas y ventanas para reducir la exposición al polvo de plomo.

Las autoridades sanitarias estadounidenses advierten principalmente sobre los trabajos para evacuar a:

Mujeres embarazadas

Niños

Residentes crónicamente enfermos de Iowa

Por su parte, la NASA informó que desplegó aeronaves especializadas, instrumentos de observación y personal científico para apoyar el monitoreo ambiental y atmosférico de la operación.

Alerta en Iowa por detonación de explosivos con plomo (Vía X )

¿Por qué habrá explosiones en Iowa? Será demolida la Planta de Municiones del Ejército

La Planta de Municiones del Ejército de Iowa será demolida mediante detonaciones controladas, como parte de un proceso de desmantelamiento de instalaciones militares que no se utilizan actualmente.

El Ejército estadounidense pretende detonar 68 barriles viejos que contienen aproximadamente 9 mil 700 libras de azida de plomo, un explosivo utilizado en los detonadores de municiones militares.

Debido a su fragilidad, el Ejército considera que trasladar los barriles o abrirlos para neutralizarlos sería demasiado peligroso, por lo que el proceso se realizará en las mismas instalaciones.