William Stevenson, el primer esposo de la ex primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, está acusado de asesinato.

A William Stevenson, quien estuvo casado con Jill Biden de 1970 a 1975, se le acusa de haber matado a su esposa a Linda Stevenson, de 64 años de edad.

De acuerdo con información publicada por CNN, tal señalamiento data de finales de diciembre. El hecho ocurrió en la casa del matrimonio en el condado de New Castle, en Delaware.

Exesposo de Jill Biden es arrestado por asesinato

Actualmente, el exesposo de Jill Biden, de 74 años de edad, se encuentra en el Institución Correccional Howard Young, un centro de detención nivel 5, ubicado en Delaware.

Fue arrestado el pasado 2 de febrero por homicidio en primer grado, se mantiene bajo arresto al no pagar una fianza de 500 mil dólares, más de 8 millones 609 pesos mexicanos.

William Stevenson, exesposo de Jill Biden, está acusado de matar a su esposa (@AlertaNews24 / X)

Primeros reportes indican que William Stevenson, de 77 años de edad, mató a su esposa Linda Stevenson, el pasado 28 de diciembre.

Un vecino llamó a la policía para reportar una disputa doméstica que sostuvo el matrimonio entre las 10 y 11 de la noche.

Al llegar al domicilio, oficiales encontraron a Linda inconsciente en la sala, aunque intentaron reanimarla ya era tarde. Había muerto.

Hasta el momento, autoridades no han revelado el motivo de la muerte, así como tampoco han dado más información al respecto.

Sin embargo, es de conocimiento público que el exesposo de Jill Biden, fue acusado de asesinato por un jurado tras la investigación de una semana que realizaron los detectives del Departamento de Justicia de Delaware.

Hasta el momento, la esposa de Joe Biden, de 83 años de edad, no ha emitido comentarios.

Jill Biden ahora está casada con Joe Biden (@joebiden / Instagram)

¿Quién era Linda Stevenson, esposa de William Stevenson?

Linda Stevenson tenía su propia empresa de contabilidad. De acuerdo con su obituario, era una buena madre y abuela.

Le gustaba vacacionar con su hija y su nieta, además era fan de los Philadelphia Eagles, por lo que su deporte favorito era el futbol americano.