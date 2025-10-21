El 18 de mayo de 2025, el expresidente Joe Biden informó haber sido diagnosticado con un agresivo cáncer de próstata, mismo se habría extendido a los huesos.

Este lunes 20 de octubre, Joe Biden finalizó su tratamiento de radioterapia contra el cáncer en el centro médico de Penn Medicine, en Pensilvania.

Joe Biden (MANDEL NGAN)

Hija de Joe Biden confirma final del tratamiento de su padre contra el cáncer

Ashley Biden, hija de Joe Biden, compartió un video en su cuenta de Instagram mostrando el momento donde su padre toca una campana al interior del centro médico tras completar su última sesión de radioterapia.

En su publicación también se tomó el tiempo para agradecer a médico y enfermeras el trato que recibió su padre durante el tratamiento.

A Joe Biden le fue detectado el cáncer durante un chequeo de rutina.

En aquel entonces, el mandatario envió un mensaje respecto a su diagnóstico, recordando que el cáncer es una enfermedad que podría afectar a cualquiera.

De acuerdo con un vocero de Joe Biden, hasta el momento se desconoce si el expresidente requerirá más tratamiento de radioterapia en el futuro.