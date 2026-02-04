William Stevenson, quien estuvo casado con Jill Biden, está en serios problemas, lo acusan de cometer homicidio en primer grado.
La víctima es Linda Stevenson, quien estaba casada con William Stevenson.
¿Quién es William Stevenson?
William “Bill” Stevenson se casó con Jill Biden en 1970. Ella tenía 18 años y él 23. Su matrimonio solo duró 5 años, pues se divorciaron en 1975.
Al igual que Jill Biden, quien hoy está casado con Joe Biden, William Stevenson rehizo su vida y contrajo nupcias con Linda Stevenson, a quien presuntamente asesinó tras una disputa doméstica.
¿Qué edad tiene William Stevenson?
Se desconoce la fecha de nacimiento de William Stevenson; sin embargo, se sabe que actualmente tiene 77 años de edad.
¿Quién es la esposa de William Stevenson?
William Stevenson estaba casado con Linda Stevenson, quien murió asesinada el 28 de diciembre de 2025.
¿Cuántos hijos tiene William Stevenson?
Linda Stevenson tuvo con William Stevenson una hija, de nombre desconocido.
¿Qué estudió William Stevenson?
Se desconoce el grado de estudios de William Stevenson.
¿En qué ha trabajado William Stevenson?
A principios de los 70’s, William Stevenson fundó Stone Balloon, un bar con sala para conciertos en Newark, Delaware.
William Stevenson, exesposo de Jill Biden, acusado de asesinar a su esposa
El pasado 28 de diciembre, William Stevenson fue detenido en casa, ubicada en el condado de New Castle, en Delaware, por presuntamente asesinar a su esposa Linda Stevenson. Ella tenía 64 años de edad.
Aquel día, oficiales recurrieron a la casa del matrimonio por el reporte de una disputa doméstica.
Cuando llegaron al lugar encontraron a Linda Stevenson inconsciente en la sala. Intentaron reanimarla, pero ya no había nada que hacer. Estaba muerta.
William Stevenson fue detenido y trasladado a la Institución Correccional Howard Young, donde permanecerá al no cubrir una fianza de 500 mil dólares, más de 8 millones 609 pesos mexicanos.
Se le acusa de cometer homicidio en primer grado. Al respecto, Jill Biden ha optado por no realizar ningún tipo de comentario.