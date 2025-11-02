¿Eugenio Derbez podría perder la visa? Sorprende con su disfraz de Donald Trump para Halloween, pero le advierten que podría tener consecuencias.

A provechando la celebración de Halloween, Eugenio Derbez mostró su gran ingenio al combinar humor y sátira política, sin embargo algunos creen que podría tener problemas.

Este es el disfraz de Eugenio Derbez con Donald Trump por el que creen que podría perder la visa

El nombre de Eugenio Derbez se viralizó en las redes sociales luego de que compartió en sus redes sociales su disfraz para Halloween.

Eugenio Derbez podría perder la visa por su disfraz con Donald Trump (@ederbez / Instagram )

En esta ocasión, Eugenio Derbez decidió darle un toque político e incluyó a Donald Trump en su disfraz, pero ¿será que por eso le podrían quitar la visa?

En su peculiar disfraz, Eugenio Derbez simula que Donald Trump se encuentra cargándolo en hombros .

Con un toque de ironía, Eugenio Derbez quiso bromear al usar un muñeco inflable del presidente de Estados Unidos y pretender que iba “montado” en él, para de esta manera hacer referencia a la crisis migratoria.

¿Eugenio Derbez podría perder la visa por su disfraz con Donald Trump? Esto se sabe

Esta divertida ilusión óptica provocó una ola de risas de sus seguidores, sin embargo también hubo otros que le señalaron que podría perder la visa por su disfraz.

Y es que algunos usuarios le señalaron que las autoridades migratorias podrían considerar su disfraz una provocación en plena tensión política .

Por el momento Christopher Landau no ha reaccionado, cabe recordar que el Subsecretario de Estado de los Estados Unidos está revocando visas por publicaciones en redes sociales.

De acuerdo con información oficial, no existe ningún dato público que indique que Eugenio Derbez esté en riesgo de ser expulsado de Estados Unidos .

Desde hace varios años, Eugenio Derbez es residente legal en Estados Unidos, donde vive junto a su esposa Alessandra Rosaldo y su hija menor Aitana.

Cabe recordar que Eugenio Derbez ha sido uno de los artistas mexicanos más críticos de las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump.