Se desconoce la identidad del autor del tiroteo que dejó 8 personas muertas en un centro de FedEx.

Un tiroteo se registró en las instalaciones de FedEx Ground cerca del aeropuerto de Indianápolis, Estados Unidos, la noche del jueves 15 de abril, el cual dejó 8 muertos y varios heridos , quienes fueron trasladados al hospital.

Información presentada por Genae Cook, portavoz de la Policía de Indianápolis, explicó que el ataque ocurrió a las 23 horas en donde una persona disparó hacia dentro y fuera de las instalaciones del almacén de paquetería.

También habló sobre 5 personas que fueron trasladadas al hospital, una de ellas en estado grave, mientras que otras se encuentran en un hotel en donde les brindan atención médica. Por ello, llamó a quienes no se han comunicado con sus familiares a ir al lugar para verificar si están ahí.

Genae Cook, portavoz Policía de Indianápolis Tomada de video

Lo que se sabe de la persona que causó el tiroteo en FedEx

Aunque la portavoz de la Policía de Indianápolis, no brindó detalles, se habla de que la persona que causó el tiroteo en FedEx que provocó la muerte de 8 personas, aparentemente se suicidó y se trataría de un hombre blanco.

"La información preliminar de las pruebas del lugar indican que el agresor se suicidó. Todavía estamos tratando de determinar la razón y causa de este incidente." Genae Cook, portavoz de la Policía de Indianápolis.

Levi Miller, un hombre que presenció el tiroteo, comentó a una cadena televisiva estadounidense que el arma que utilizó fue un rifle.

"Vi salir a un hombre con un rifle en la mano y empezando a disparar y gritando cosas que no alcancé a entender. Lo que hice fue echarme al piso para asegurarme que no me viera, porque lo único que pensé es que si me veía me iba a disparar." Levi Miller.

El tiroteo causó muertes entre los trabajadores de FedEx

La empresa de correspondencia comentó que algunas de las personas víctimas del tiroteo acontecido el jueves por la noche, eran trabajadores de FedEx. Por lo que se pronunció en apoyo con las autoridades para presentar la información necesaria.

"Estamos al tanto del trágico tiroteo en nuestras instalaciones de FedEx Ground cerca del aeropuerto de Indianápolis. La seguridad es nuestra principal prioridad y nuestros pensamientos están con los afectados." FedEx.

Se sabe que son 4 mil 500 los trabajadores de FedEx , sin embargo, el causante del tiroteo disparó hacia dentro y fuera de las instalaciones. Son 8 los muertos por el arma, pero no se ha proporcionado la cifra exacta de trabajadores y ciudadanos heridos.

Con información de AP y EFE.