Estados Unidos se prepara para enfrentar una fuerte tormenta costera, que provocará lluvias intensas, fuertes vientos e inundaciones durante las celebraciones del Día de Acción de Gracias.

De acuerdo con los pronósticos, la tormenta se desarrolla frente a la costa sureste y avanzará hacia el norte durante las próximas horas, afectando el traslado de millones de personas para las celebraciones.

Alerta en Estados Unidos por tormenta costera durante el Día de Acción de Gracias

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) alertó sobre los posibles efectos del paso de una tormenta costera en Estados Unidos, dificultado las actividades del Día de Acción de Gracias.

Posponen desfile de Acción de Gracias en Nueva York por tormenta costera (Yuki Iwamura / AP Photo/Yuki Iwamura)

La tormenta podría generar inundaciones costeras de consideración debido a la combinación de fuertes vientos que empujan el agua hacia tierra, además del oleaje elevado y mareas astronómicas altas.

Las zonas que podrían resentir los mayores efectos de la tormenta costera se encuentran a lo largo de la costa atlántica, desde Florida hasta Nueva Inglaterra. Entre las regiones bajo vigilancia están:

Florida: lluvias intensas, tormentas eléctricas y riesgo de inundaciones

Georgia y las Carolinas: fuertes precipitaciones, vientos y posibles inundaciones costeras

Virginia y Maryland: lluvias y ráfagas de viento

Delaware, Pensilvania y Nueva Jersey: riesgo de inundaciones y daños por fuertes vientos

Nueva York y Nueva Inglaterra: lluvias intensas, vientos y posibles afectaciones costeras

El pronóstico contempla ráfagas superiores a los 80 km/h en algunas zonas y acumulaciones de lluvia que podrían alcanzar entre 25 y 100 milímetros en partes de las Carolinas y la región del Atlántico Medio.

Se estima que 81.5 millones de personas viajarán para Acción de Gracias, por lo que las lluvias, inundaciones y ráfagas de viento podrían ocasionar retrasos y cancelaciones de vuelos, además de complicaciones en las carreteras.

Estados Unidos se prepara para una fuerte tormenta costera en Acción de Gracias (Madison Swart / AP Photo/Madison Swart)

Posponen desfile de Acción de Gracias en Nueva York por tormenta costera

Ante el mal tiempo, el emblemático desfile de Acción de Gracias de Macy’s en Nueva York no se realizará este jueves 26 de noviembre. Los organizadores informaron que la fecha será el sábado 28.

En un comunicado, Macy’s explicó que la decisión se tomó después de consultar con las autoridades de la ciudad y otras agencias, con el objetivo de proteger a los participantes y espectadores.

El equipo de producción del desfile informó que todavía trabaja en los ajustes logísticos necesarios para realizar el recorrido en la nueva fecha y que compartirá más detalles cuando estén definidos.