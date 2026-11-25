Las olas gigantes en California, Estados Unidos, provocaron inundaciones en Pacifica este miércoles, donde el agua cubrió calles, ingresó a viviendas y obligó a residentes a abandonar sus hogares.

El fenómeno afectó principalmente al barrio de Sharp Park, mientras el oleaje también causó daños en el muelle municipal y alcanzó sectores de playas y carreteras.

Las autoridades y comunidades costeras permanecen en alerta ante las condiciones del océano, relacionadas con mareas extraordinarias, fuertes vientos y una tormenta que intensifica el oleaje.

¿Por qué hay olas gigantes e inundaciones en California?

Una de las zonas más afectadas fue Clarendon Road, donde el agua alcanzó al menos 45 centímetros de altura y llegó hasta las entradas de varias viviendas.

Algunos habitantes intentaron frenar la inundación con bombas de achique, mientras objetos como contenedores de basura flotaban entre el agua que cubría las calles.

Olas gigantes en California (Cap)

Entre los residentes que evacuaron estuvo una pareja que abandonó su casa junto con su perro Zeus, ante el avance del agua en Sharp Park.

El impacto también alcanzó el muelle de Pacifica, cuyo extremo en forma de L se desprendió después de recibir el golpe de una ola de gran intensidad.

La estructura permanecía cerrada desde principios de año debido al deterioro y las grietas detectadas en una parte de su acceso.

El agua también llegó a Pacifica State Beach y a tramos de la autopista 1, una vía importante que recorre la costa californiana.

El episodio está relacionado con las king tides, conocidas como mareas extraordinarias, que ocurren cuando la alineación del Sol, la Luna y la Tierra intensifica la atracción gravitatoria sobre los océanos.