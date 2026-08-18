Estados Unidos sancionó a la jueza japonesa Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), y a otro alto magistrado, alegando que dicha institución está “politizada”.

Según la acusación del secretario de Estado, Marco Rubio, ambos funcionarios estarían involucrados directamente en investigar o detener a funcionarios que no reconocen la jurisdicción del tribunal con sede en La Haya.

“Estas personas se han involucrado directamente en los intentos de la CPI para investigar, arrestar, detener o perseguir a funcionarios cuyos gobiernos no reconocen la jurisdicción”. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

Pese a que la Corte Penal Internacional rechazó la medida, la sanción sigue vigente y Tomoko Akane no podrá tener activos ni operaciones en el sistema financiero de Estados Unidos.

Estados Unidos sanciona a Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional (Especial )

Tomoko Akane se suma a la lista de funcionarios de la Corte Penal Internacional sancionados por Estados Unidos

En redes sociales, el secretario Marco Rubio agregó que, conforme a la Declaración de Independencia, los estadounidenses nunca serán trasladados al extranjero para ser juzgados por delitos que calificó de “fingidos”.

Asimismo, sentenció que la administración de Donald Trump ha sido clara en cuanto a que la Corte Penal Internacional es un “tribunal supranacional corrupto y fatalmente politizado”.

“La Corte Penal Internacional ha abusado de manera maliciosa de su autoridad y ha excedido su mandato. No toleraremos este asalto a la soberanía”. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

Bajo ese argumento, el Departamento del Tesoro incluyó a Tomoko Akane en su lista de sancionados, lo que implica el bloqueo de activos que pudiera tener bajo jurisdicción estadounidense y restricciones del sistema financiero.

A raíz de investigaciones contra funcionarios de Israel, la administración de Trump ha impuesto sanciones, con prohibición de viaje a Estados Unidos y congelación de activos en este país, a varios jueces y fiscales de la CPI.

Estados Unidos sanciona a Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional (Especial )

Corte Penal Internacional rechaza sanción contra Tomoko Akane

A través de un comunicado, la Corte Penal Internacional rechazó las sanciones contra Tomoko Akane al considerar que esas sanciones “socavan el Estado de derecho”.

“Cuando se amenaza a los actores de la justicia por aplicar la ley, es el orden legal internacional el que se pone en riesgo” Corte Penal Internacional

Es de recordar que Estados Unidos no suscribió el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional en 2000, por lo que no reconoce la jurisdicción de ese tribunal con sede en La Haya.