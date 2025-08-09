El creador de las hamburguesas "Trump Burger", que hacen honor al presidente Donald Trump, podría ser deportado de Estados Unidos.

Esto luego de que fuera arrestado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), acusado de haber permanecido en el país de manera ilegal tras el vencimiento de su visa .

Se trata de Roland Beainy de 28 años de edad, procedente de Líbano, y quien de acuerdo con ICE debió salir de Estados Unidos desde el 12 de febrero de 2024.

Roland Beainy, creador de las hamburguesas "Trump Burger" en honor al presidente Donald Trump, corre el riesgo de ser deportado de Estados Unidos.

ICE señala que el ciudadano libanés ingresó a Estados Unidos en 2019, con una visa que entonces tenía una duración de 5 años.

Es decir, el documento tenía como vencimiento el 2024, puntualmente el 12 de febrero de ese año.

Sin embargo, Roland Beainy no realizó los trámites correspondientes para la renovación del visado, ni tampoco abandonó el país como exigen las autoridades migratorias.

Por el contrario, es acusado de permanecer ilegalmente en el país por más de un año, sin la intención de actualizar su documento que le permita la estancia legal en Estados Unidos.

Por tal motivo Roland Beainy fue arrestado por agentes de ICE, en tanto se determina su situación legal.

No obstante, debido a esta situación corre el riesgo de ser deportado a Líbano, sin que se haya especificado cuándo podría ocurrir esta situación.

Creador de las hamburguesas que hacen honor a Donald Trump podría ser deportado de Estados Unidos (Lian Elsie / FB)

Roland Beainy creo las hamburguesas en honor a Donald Trump un año después de llegar a Estados Unidos

Tan solo un año después de su llegada a Estados Unidos, en 2020, Roland Beainy fundó junto con otros socios la primera sucursal de "Trump Burger“, ubicada en Bellville, en el estado de Texas.

Cabe señalar que Texas cuenta con una legislación que permite abrir negocios sin la necesidad de que los propietarios acrediten su residencia o ciudadanía estadounidense.

Por tal motivo Roland Beainy decidió entonces abrir 3 sucursales más de "Trump Burger“, en las ciudades texanas de Bay City, Flatonia y Houston.

Sin embargo, esta situación también podría ser sujeto de investigación por parte de ICE, pues señalan que su visa era únicamente de turista, por lo que no tendría permiso de trabajo.

Los restaurantes, pintados en color azul, tenían imágenes de Donald Trump que daban la bienvenida al lugar, además de que las hamburguesas son entregadas con la palabra Trump y una bandera de Estados Unidos.