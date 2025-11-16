Estados Unidos “no está listo para una mujer presidenta”, asegura Michelle Obama tras descartar candidatura a la presidencia del país.

En medio de un evento de promoción de su nuevo libro ‘The Look’, la exprimera dama de Estados Unidos dio estas declaraciones en las que aseguró que “muchos hombres” no están cómodos con el liderazgo femenino.

Cabe recordar que Michelle Obama lideraba algunas encuestas de opinión para ser la candidata presidencial demócrata en 2024 luego de la salida de Joe Biden de la contienda.

Kamala Harris, entonces vicepresidenta de Estados Unidos, fue quién tomó la candidatura que finalmente perdió ante Donald Trump.

Michelle Obama, ex primera dama de Estados Unidos (Jacquelyn Martin / AP)

Michelle Obama descarta candidatura presidencial de Estados Unidos

Michelle Obama, exprimera dama de Estados Unidos y esposa de Barack Obama, dijo que desde la elección pasada de 2024 —donde perdió la demócrata Kamala Harris ante Donald Trump— su país había demostrado no estar listo para una mujer presidenta.

Lo anterior la llevó a descartarse para competir para convertirse en la primera mujer presidenta de Estados Unidos, por lo que pidió que no desperdiciaran su tiempo.

“Como vimos en la pasada elección, tristemente, no estamos listos. Por ello estoy como: ni siquiera me miren sobre competir porque todos ustedes están mintiendo. No están listos para una mujer. No lo están. Así que no me desperdicien mi tiempo”. Michelle Obama, ex primera dama de Estados Unidos

Además, consideró que las personas en Estados Unidos “tienen mucho por crecer” sobre la idea de tener una mujer como jefa de Estado .

Afirmó que “todavía hay, tristemente, un montón de hombres que no sienten que podrían ser liderados por una mujer, y lo vimos”, en una entrevista promocional con la actriz Tracee Ellis Ross en Nueva York cuyas imágenes se difundieron este fin de semana.

También, como antecedente en un mitin, la exprimera dama definió al entonces candidato republicano y ahora presidente, Donald Trump, como un “riesgo”, en especial para las mujeres.