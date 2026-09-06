El Departamento de Justicia de Estados Unidos habría instruido a su división antimonopolio a pausar la cooperación con el gobierno de Canadá, de acuerdo con correos internos citados por The Wall Street Journal.

La supuesta orden habría contemplado detener la colaboración en casos y conversaciones sobre políticas públicas con autoridades canadienses, además de solicitar a los responsables de sección un listado de las áreas en las que actualmente existe cooperación entre ambos países.

¿Estados Unidos realmente suspendió la cooperación con Canadá?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos negó que haya emitido una instrucción para detener toda cooperación con Canadá.

En declaraciones a Reuters, el organismo aseguró que la supuesta orden “nunca fue dada” y explicó que únicamente se pidió aplazar una reunión relacionada con una investigación específica para permitir que el equipo antimonopolio tuviera más tiempo para prepararse.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney (Carlos Osorio / REUTERS)

El reporte ocurre mientras aumentan las tensiones entre Estados Unidos y Canadá por la disputa comercial entre Washington y Ottawa, y el conflicto ha derivado en aranceles que afectan miles de millones de dólares en comercio bilateral.

La posible suspensión de la cooperación entre Estados Unidos y Canadá habría representado una nueva escalada en una relación que durante décadas se caracterizó por una estrecha coordinación, especialmente en investigaciones antimonopolio y operaciones empresariales transfronterizas.

Por ahora, el Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que no existe una orden para suspender de manera general la cooperación con Canadá, aunque el episodio evidencia el nivel de tensión que atraviesa la relación bilateral.