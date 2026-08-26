El presidente Donald Trump llamó “mentiroso” al primer ministro de Canadá, Mark Carney, luego de que detuvieran las negociaciones con Estados Unidos en medio de una disputa comercial y arancelaria.

Mark Carney señaló que no había acuerdo con Estados Unidos porque las condiciones impuestas violaban la protección del idioma francés, lo que resultaba algo inaceptable para toda la población en Quebec.

Tras estas declaraciones, Trump sostuvo que era una estrategia política de Carney para recuperar apoyo entre los ciudadanos en Quebec, pues él nunca interferiría en los asuntos de los francófonos.

“¡Jamás interferiría con los canadienses que hablan francés! De hecho, ni siquiera se me ha pasado por la cabeza hacer semejante estupidez”. Donald Trump

Donald Trump tacha de mentiroso a Mark Carney en plena disputa comercial con Canadá (Captura de pantalla)

Donald Trump llama mentiroso a Mark Carney tras negocios fallidas y disputa comercial

Trump tachó de “mentiroso” a Mark Carney, luego de que el primer ministro afirmó que Estados Unidos presentó exigencias comerciales que afectan la población de Quebec y la protección de su idioma.

Carney explicó que Canadá estaba dispuesto a alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos, pero que las condiciones planteadas por Washington al final del proceso resultaron inaceptables para su gobierno.

A través de redes sociales, el presidente Donald Trump contestó a Mark Carney calificando sus afirmaciones como una mentira y asegurando que “ama a los canadienses francófonos”.

Carney rechaza condiciones de Trump para revertir aranceles (Yazmín Betancourt)

Esto ocurre en medio de una disputa comercial entre Estados Unidos y Canadá. Trump anunció aranceles del 50% y Mark Carney respondió con tarifas proporcionales “dólar por dólar”.

De acuerdo con la información, los aranceles de Canadá contra Estados Unidos comenzarán a aplicarse el próximo 8 de septiembre. Donald Trump no se ha posicionado sobre estas nuevas represalias.