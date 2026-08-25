Mark Carney, primer ministro de Canadá, anunció nuevas represalias comerciales contra Estados Unidos, luego de que Donald Trump impusiera aranceles de hasta 50% a productos como:

Automóviles

Camiones grandes y pequeños

Autopartes

Acero

De acuerdo con el gobierno de Canadá, los nuevos aranceles entrarán en vigor el próximo 8 de septiembre y buscan igualar “dólar por dólar” a las tarifas impuestas por Estados Unidos.

Mark Carney advierte a Estados Unidos que Canadá responderá “dólar por dólar” a represalias económicas

Tras el anunció de Donald Trump de aumentar los aranceles a productos de Canadá a 50%, Mark Carney respondió que “igualará los nuevos aranceles estadounidenses dólar por dólar”.

Mark Carney anuncia represalias contra Estados Unidos “dólar por dólar” (Captura de pantalla)

Esta medida se implementará a fin de proteger a los trabajadores, agricultores, pescadores, familias y empresas canadienses, que podrían salir perjudicados por los nuevos aranceles de Estados Unidos.

Canadá espera que los nuevos aranceles alcancen cerca de 27 mil 600 millones de dólares canadienses en productos estadounidenses, entre ellos:

Acero

Aluminio

Electrodomésticos

Productos agrícolas

Electrónicos

Maquinaria

Diversos bienes de consumo

Además de las nuevas represalias, Canadá anunció un paquete de apoyo para trabajadores y empresas afectadas por la disputa comercial, a fin de proporcionar liquidez y respaldo a los negocios locales.

Hasta el momento, el gobierno de Donald Trump no ha contestado al anunció de Mark Carney, quien destacó estar dispuesto a proteger los intereses económicos de Canadá frente a Estados Unidos.