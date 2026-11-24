El gobierno de España movilizará a más de 100 mil agentes de distintas fuerzas y cuerpos de seguridad para garantizar el desarrollo adecuado de las elecciones del próximo domingo 29 de noviembre.

De acuerdo con la información, el operativo de seguridad busca prevenir incidentes durante la jornada electoral y mantener la seguridad en los 22 mil 943 puntos de votación habilitados en toda España.

Más de 100 mil agentes participarán en el operativo de las elecciones del 29 de noviembre en España

El Ministerio del Interior de España informó que, para la jornada electoral del 29 de noviembre, se desplegarán 100 mil 727 agentes a fin de garantizar la seguridad y prevenir incidentes durante los comicios.

España desplegará más de 100 mil agentes para las elecciones del 29 de noviembre (Especial)

En el operativo participarán distintas fuerzas de seguridad, entre ellas:

Guardia Civil con 50 mil 373 elementos

Policía Nacional con 30 mil 36 agentes

Policías Municipales con 14 mil 144 elementos

Mossos d’Esquadra (Cataluña) con 5 mil 510 agentes

Policía Foral de Navarra con 320 elementos

Unidad adscrita a la Xunta de Galicia con 153 agentes

Unidad adscrita a la Generalitat Valenciana con 91 agentes

Cuerpo General de la Policía de Canarias con 100 elementos

Reportes señalan que el operativo no se limitará a la vigilancia física de los centros de votación, sino que también se contempla medidas preventivas y de respuesta ante posibles amenazas informáticas.

La Oficina de Coordinación de Ciberseguridad coordinará este dispositivo, en el que participarán unidades policiales especializadas en ciberdelincuencia y equipos nacionales de respuesta ante emergencias informáticas.

El plan de ciberseguridad se encuentra actualmente en fase de alerta, que concluirá el 27 de noviembre. Ese mismo día, a las 20:00 horas, comenzará la fase crítica y terminará hasta la conclusión de las elecciones.