El Gobierno de España autorizó la llegada del crucero MV Hondius a Islas Canarias tras detectarse un brote de hantavirus, informó el Ministerio de Salud.

La decisión responde a una solicitud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en coordinación con la Unión Europea, basada en el derecho internacional y el principio humanitario.

El comunicado oficial señala que el barco, actualmente en Cabo Verde, llegará en 3 o 4 días, donde se activarán protocolos de atención médica y repatriación.

El crucero holandés MV Hondius con brote de hantavirus. (Elton Monteiro/EFE / EFE)

OMS y ECDC coordinan protocolos sanitarios para atender brote de hantavirus en el MV Hondius

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades realiza evaluaciones para determinar evacuaciones urgentes y definir el manejo de casos en tránsito.

Las autoridades aplicarán un protocolo sanitario internacional que incluye exámenes médicos, aislamiento controlado y traslado seguro de pasajeros a sus países de origen.

El proceso se realizará en espacios especiales para evitar contacto con la población local, garantizando la seguridad sanitaria tanto de residentes como del personal médico.

Médico del MV Hondius será trasladado en estado grave a Canarias

El Gobierno español también aceptó recibir al médico del barco, quien presenta un cuadro grave y será trasladado mediante un avión hospitalizado.

La medida responde a una petición formal de Países Bajos, país vinculado a la operación del crucero y a la atención del personal sanitario.

Las autoridades destacaron que el traslado contará con condiciones médicas especializadas para asegurar la estabilidad del paciente durante su ingreso al sistema sanitario español.

El Ministerio reiteró que España actúa bajo una obligación legal y moral, especialmente ante la presencia de ciudadanos españoles entre los pasajeros afectados.

Asimismo, se indicó que Cabo Verde no cuenta con la capacidad sanitaria suficiente para gestionar el brote, lo que motivó la intervención europea coordinada.

El Gobierno adelantó que informará detalles adicionales conforme la OMS y el ECDC definan completamente el protocolo de actuación y seguimiento epidemiológico.

La operación busca contener riesgos sanitarios y garantizar atención adecuada, en un contexto internacional que exige cooperación frente a emergencias de salud pública.