El uso de herramientas de control parental en España registró un crecimiento significativo durante el último año, especialmente en plataformas como TikTok, YouTube y Twitch, de acuerdo con datos recientes sobre hábitos digitales de los hogares.

El aumento refleja una mayor preocupación de madres, padres y tutores por los contenidos a los que están expuestos niñas, niños y adolescentes en Internet.

El estudio también identifica que los riesgos percibidos varían según la edad de los menores y revela que, aunque existe conocimiento sobre los mecanismos de denuncia, pocas familias presentan reclamaciones formales ante las plataformas (solo el 7.7%).

Control parental aumenta en España para TikTok, YouTube y Twitch

El reciente Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 2026 en España dio a conocer que el control parental aumentó a más de 40% en los hogares con menores de edad.

Según el reciente estudio y en comparación al año anterior, el control parental aumentó en diversas plataformas, pero más significativamente en TikTok, YouTube y Twitch, seguido de Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max.

Asimismo, se encontró que la preocupación por el contenido que los menores de edad ven en redes sociales disminuyen conforme a la edad, siendo estas las mayores preocupaciones por edad:

Niños de 0 a 6 años: Contenidos generadores de miedo, angustia y violencia

Niños de 7 a 11 años: Contenidos con conductas peligrosas y violentas

Niños de 12 a 15 años: Contenidos con conductas peligrosas imitables y de naturaleza sexual

Adolescentes de 16 a 17 años: Contenidos con conductas peligrosas imitables y consumo de alcohol, tabaco y/o drogas

Por otra parte, los adultos a cargo de menores de edad explicaron que aunque el 19.5% conocía cómo reclamar sobre contenidos dirigidos a niños o adolescentes, solo el 7.7% emitió una queja por contenido no adecuado.