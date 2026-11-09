El Ministerio de Juventud e Infancia de España remitió un escrito a la Fiscalía General del Estado para solicitar que actúe ante las denuncias sobre presuntos casos de difusión de material de abuso sexual infantil en TikTok, revelados por la organización Maldita.es.

La petición responde a la presunta falta de mecanismos eficaces de la red social para impedir la publicación y difusión de este tipo de contenido.

De acuerdo con una investigación de Maldita.es, más de 200 perfiles habrían publicado más de mil videos e imágenes de contenido explícito de abuso sexual infantil.

El material habría acumulado alrededor de 48 millones de visualizaciones únicamente en España, según el medio de investigación.

España plantea bloquear TikTok por difusión de videos de abuso sexual infantil

Ante estos hallazgos, el Ministerio de Juventud e Infancia trasladó la información a la Fiscalía para que, en el ejercicio de sus competencias, adopte las medidas necesarias para garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes que pudieran estar afectados.

Además, la dependencia española planteó la posibilidad de paralizar los servicios de TikTok en el país, si las autoridades competentes consideran que esta medida es necesaria.

TikTok cuenta con más de 23.4 millones de usuarios en España, según datos de 2025, y se estima que aproximadamente un tercio de ellos son jóvenes.

Aunque España no tiene antecedentes de haber ordenado el cierre de una red social, existe un precedente en Europa, lo que abre el debate sobre las posibles medidas que podrían adoptarse contra la plataforma.

¿Qué ha hecho TikTok ante las denuncias de abuso sexual infantil en España?

De acuerdo con los datos difundidos por Maldita.es, la respuesta de TikTok ante las cuentas y publicaciones denunciadas ha sido limitada.

La plataforma habría eliminado cinco videos (10%) y bloqueado otros 13 (26%) en España.

En el 6% de los casos no habría ofrecido respuesta, mientras que en el 58% restante determinó que las publicaciones no infringían la legislación ni sus normas comunitarias.

Sin embargo, más de la mitad de los contenidos incluidos en este último grupo fueron retirados durante las 72 horas posteriores a las denuncias.

Pese a ello, una vez transcurrido ese plazo, el 38% de las cuentas denunciadas continuaba activo, de acuerdo con la investigación de Maldita.es.