Usuarias de la plataforma de TikTok aseguran que borró de su algoritmo la palabra “mujer” sugiriendo que se busque otra palabra como ‘majer’.

Las usuarias aseguran que esta situación se presenta no solo en el idioma español o inglés, sino en varios países que se les ve alterada TikTok cuando buscan “mujer”.

Acusan que TikTok borró de su algoritmo la palabra “mujer”

Distintas usuarias en TikTok están acusando que la plataforma creada por Zhang Yiming alteró el algoritmo para que no acepte que la palabra “mujer” sea usada.

Según los testimonios de las usuarios, cuyas algunas respaldan con capturas de pantalla, cuando buscan la palabra “mujer” en el buscador de TikTok, te sugiere ‘quizás intentaste decir majer’, como si esta no existiera y fue un error gramatical.

A la perspectiva de las denunciantes, es una forma en que TikTok está buscando alterar su algoritmo, así como minimizar la presencia de las mujeres en distintos núcleos como redes sociales.

Asimismo, acusan que esta situación no solo se presenta en TikTok español o inglés, sino que también en otros idiomas en que se busque la palabra mujer, exponiendo “no es coincidencia”.

¿TikTok borró la palabra mujer? Esto se encontró

Aunque algunas denunciantes respaldaron sus acusaciones a TikTok con capturas de pantalla de lo que les sucedió al buscar la palabra “mujer”, en SDP Noticias lo intentamos, pero no ocurrió lo mismo.

Al buscar la palabra “mujer” simplemente salieron varias sugerencias de video que usan el hashtag mujer, sin caer en la inexistencia de esta.

Buscando la palabra "mujer" en TikTok. (Especial)

Hasta el momento, TikTok no se ha pronunciado sobre la polémica o bien, ha argumentado a que se debería este cambio de algoritmo en algunos usuarios únicamente.