Los líderes de los principales partidos nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, se reunirán este lunes 14 de septiembre en Cardiff para firmar un memorando de entendimiento que busca impulsar la independencia de sus territorios del Reino Unido.

El acuerdo pretende establecer una posición conjunta para exigir al Gobierno británico la convocatoria de referendos sobre el futuro político de cada territorio.

La reunión representa un nuevo desafío para la unidad del Reino Unido, aunque el documento no implica por sí mismo la disolución inmediata del Estado británico.

¿Quiénes firmarán el memorando por la independencia de Reino Unido?

A la reunión que tiene como objetivo impulsar la independencia de sus territorios del Reino Unido, acudirán:

Rhun ap Iorwerth, líder de Plaid Cymru en Gales

John Swinney, dirigente del Partido Nacionalista Escocés (SNP)

Michelle O’Neill, líder de Sinn Féin en Irlanda del Norte

Los tres participarán como dirigentes de sus respectivos partidos y no como representantes de los gobiernos regionales. También está prevista la presencia de Mary Lou McDonald, líder de la oposición irlandesa y miembro de Sinn Féin.

Swinney señaló que, por primera vez, Escocia, Gales e Irlanda del Norte están encabezadas por dirigentes de partidos favorables a la independencia. El encuentro busca aprovechar este escenario político para coordinar sus demandas y plantear un nuevo modelo de relación con Londres.

La iniciativa ocurre además en medio del renovado debate sobre Irlanda del Norte, luego de que Donald Trump afirmara durante su visita a Dublín que le gustaría ver una Irlanda unificada.

Donald Trump en Irlanda (Ben Birchall / Ben Birchall/PA via AP)

Por ahora, el memorando representa un paso político para fortalecer el movimiento independentista y reclamar el derecho de los tres territorios a decidir su futuro mediante consultas populares.