El canciller mexicano, Roberto Velasco Álvarez, será el encargado de hablar por México en la 81ª Asamblea General de la ONU, este viernes 25 de septiembre; en un espacio reservado a las 4:00 p.m.

Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), tomará el turno de México en la Asamblea General de la ONU, tras participar en la visita a México del presidente de Corea, Lee Jae Myung.

Roberto Velasco (@SRE_mx)

¿Qué temas tratará Roberto Velasco en la Asamblea General de la ONU?

Se espera que Roberto Velasco mantenga la línea de la agenda que ha manejado durante los últimos días, al hablar en la Asamblea General de la ONU este viernes 25 de septiembre a las 4:00 p.m..

En esta última semana de septiembre, el canciller Roberto Velasco ha tenido reuniones alrededor de la promoción económica, el diálogo sobre derechos humanos y la representación formal del gobierno de México en la Asamblea General de la ONU.

De este modo, la representación mexicana busca fortalecer el diálogo cercano y sostener relaciones de amistad con todas las naciones del mundo.

Para muestra, sostuvo una conversación de con integrantes del Council on Foreign Relations. Donde detalló la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum para aprovechar el potencial económico de México y estimular la inversión extranjera.

Asimismo se espera que hable del rol que desempeña México en la región, los aspectos centrales de la relación bilateral con Estados Unidos y la convicción de la diplomacia mexicana de trabajar conjuntamente con la comunidad internacional.

Roberto Velasco (Daniel Augusto/Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Roberto Velasco ha tenido participaciones importantes previo al turno de México en la Asamblea General de la ONU

Previo a su participación en la Asamblea General de la ONU, Roberto Velasco asistió a la reunión del Grupo Núcleo LGBTI de las Naciones Unidas, reafirmando la presencia de México en discusiones sobre inclusión social.

Donde Roberto Velasco señaló la importancia del representativo LGBTI dentro de la discusión internacional y en el ámbito multilateral; siendo parte de los compromisos de la política exterior de México.

Su turno en la Asamblea General de la ONU, este viernes a las 4:00 p.m., será el punto final de la participación del canciller en las actividades que lleva el organismo durante esta última semana de septiembre de 2026.

Con esta participación, el gobierno mexicano consolidará su representación en el foro internacional más relevante del ámbito multilateral.