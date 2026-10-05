La cubierta de bronce de “El Apocalipsis”, un libro de 210 kilos diseñado por Salvador Dalí, fue robada del Centro de Arte Contemporáneo de municipio de Issoire, en Francia.

Mediante un comunicado, la fiscalía de Clermont-Ferrand informó que el delito ocurrió durante la noche del domingo 4 de octubre.

La obra, señalada por las propias autoridades como “excepcional y única”, se exponía hasta finales del mes de septiembre en la galería que Issoire que regenta el coleccionista Christian Karoutzos.

Abren investigación por robo de “El Apocalipsis”, libro diseñado por Salvador Dalí

La fiscalía de Clermont-Ferrand confirmó que abrió una investigación por el robo de la cubierta de “El Apocalipsis” diseñada por Salvador Dalí, la cual por si sola pesa 150 kilos y contaba con incrustaciones de oro, agujas y conchas.

Bertrand, alcalde de Issoire, calificó la pérdida del libro como “inestimable”.

Salvador Dalí (Especial)

“El Apocalipsis” fue impulsado en 1958 por el editor de arte Joseph Forêt, quien le propuso a pintores y escritores realizar obras y textos inspirados en la obra el Apocalipsis de San Juan.

Además de Salvador Dalí, en “El Apocalipsis” participaron:

Léonard Foujita

Bernard Buffet

Georges Mathieu

Ossip Zadkine

Jean Cocteau

Jean Giono

Emil Cioran

La obra se trabajó a mano. Los caracteres los colocó la calígrafa Micheline Nicolas en pergaminos.

Para 1961 fue presentado en el Museo de Arte Moderno de París y hasta 1972 se expuso en cerca de 150 muestras en diversos países.

En el caso de la cubierta del libro, esta se mantendría fuera de la vida pública, sería almacenada en Suiza y después vendida a propietarios de Japón.

Hacia 2003, la obra iba ser subastada por partes; sin embargo, Christian Karoutzos la compró.

Por su peso y detalles en la cubierta, a “El Apocalipsis” se le considera el libro más caro y pesado del mundo.

El insólito robo de “El Apocalipsis”, un libro de 210 kilos diseñado por Salvador Dalí (Especial)

La pérdida de “El Apocalipsis” se suma a la oleada de robos que han sufrido los museos y centros artísticos de Francia .

Destacando el saqueo ocurrido en octubre 2025 donde una banda de ladrones sustrajo joyas del Louvre por un valor de 88 millones de euros.

Así como el robo de dos obras de Renoir el pasado 8 de septiembre de 2026 del Museo Renoir de Cagnes-sur-Mer.