Dominga López se coronó como la nueva Miss Chile 2026 tras imponerse en la final del certamen nacional representando a la comuna de Viña del Mar.

El desempeño de Dominga López en las pruebas de oratoria y pasarela la posicionó rápidamente como una de las favoritas del jurado y del público.

¿Quién es Dominga López?

Dominga López es una periodista, modelo y reina de belleza chilena. Tras ganar el título nacional, se convirtió en la representante oficial de Chile para el certamen Miss Universo 2026.

Logró notoriedad pública antes del certamen al colaborar estrechamente con el cantante urbano Kidd Voodoo, interpretando al personaje del “Ángel Negro” en videoclips y presentaciones multitudinarias.

Dominga López (@domin6a)

¿Qué edad tiene Dominga López?

La información exacta de la fecha de nacimiento de Dominga López es desconocida; sin embargo, se sabe que tiene entre 23 y 24 años de edad.

¿Quién es el esposo de Dominga López?

No hay información pública acerca de una relación sentimental alrededor de Dominga López.

¿Qué signo zodiacal es Dominga López?

Al no tener su fecha de nacimiento exacta, es imposible determinar el signo zodiacal de Dominga López.

Dominga López (@domin6a)

¿Cuántos hijos tiene Dominga López?

Hasta donde se sabe, Dominga López no tiene hijos o hijas.

¿Qué estudió Dominga López?

Dominga López estudió periodismo y es licenciada en Comunicación Social en la Universidad del Desarrollo, carrera de la cual egresó en el año 2023.

Ella misma ha destacado que su formación como comunicadora fue fundamental para desenvolverse con seguridad y éxito en la prueba de oratoria del concurso de belleza.

¿En qué ha trabajado Dominga López?

La trayectoria de Dominga López abarca las siguientes áreas:

Modelaje: Ha desarrollado una carrera activa participando en campañas publicitarias de moda para marcas reconocidas como Corona Chile y Opposite

Producción artística y espectáculos: Trabajó interpretando al personaje del “Ángel Negro” junto al cantante urbano chileno Kidd Voodoo, en videoclips musicales y presentaciones en vivo

Periodismo: Aunque actualmente está en pausa, ha desempeñado labor periodística en diversos medios chilenos y de manera independiente