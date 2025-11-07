La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, participó en la COP30, organizada por el gobierno de Brasil.

En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Alicia Bárcena enfatizó la urgencia de tomar acciones contundentes frente al cambio climático, destacando que esta es la “COP de la esperanza”.

En el marco del evento, presentó la Tercera Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0), una hoja de ruta integral de México para acelerar la descarbonización y avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible e incluyente.

México y Brasil impulsan acción climática regional

Alicia Bárcena recordó que, con espíritu de cooperación y solidaridad, México y Brasil convocaron en agosto de 2025 a 22 países de América Latina y el Caribe, con el fin de construir una posición común rumbo a la COP30.

La reunión se enfocó en soluciones basadas en la naturaleza, estrategia clave para la región, responsable solo del 11% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, pero también una de las más vulnerables y biodiversas del planeta.

La titular de la Semarnat destacó que recuperar el 10% de los 1,450 km² de manglares mexicanos permitiría reducir cerca de 19 millones de toneladas de carbono equivalente, es decir, el 3% de las emisiones nacionales de 2024.

Agregó que el 15% del territorio nacional está cubierto por selvas tropicales y manglares, por lo que México reafirma su compromiso con la iniciativa “Bosques Tropicales para Siempre (TFFF)”.

Además, resaltó la creación de la Gran Selva Maya, compartida entre México, Guatemala y Belice, que abarca 5.7 millones de hectáreas de selva tropical, uniendo el Petén con la zona maya mexicana.

Metas de la NDC 3.0: compromiso de México al 2035

Alicia Bárcena explicó que la meta de mitigación al 2035 mantiene el compromiso de alcanzar un máximo de 364 a 404 millones de toneladas de carbono equivalente, de manera no condicionada, lo que representa una reducción superior al 50% respecto al escenario tendencial.

Asimismo, México asume una meta condicionada para no rebasar entre 332 y 363 millones de toneladas de carbono equivalente.

La NDC 3.0 forma parte del Plan México, una nueva estrategia de industrialización sostenible que abarca sectores como transporte, generación eléctrica, industria, agricultura, ganadería, residuos, petróleo, gas y construcción.

Subrayó también el compromiso con la economía circular para aprovechar los residuos plásticos y la reducción de metano, elementos centrales para avanzar hacia un modelo productivo sostenible.

Fortalecer la cooperación internacional, clave para enfrentar la crisis climática

El componente de adaptación del Plan México busca reforzar la prevención, seguridad alimentaria y energética, la conservación de la biodiversidad, el manejo del agua y la protección de infraestructura crítica. En 2026 se publicará la primera Política Nacional de Adaptación en México, considerando el cambio climático como un tema de seguridad nacional.

La secretaria señaló que la NDC 3.0 incorpora cinco pilares fundamentales:

Mitigación, Adaptación, Pérdidas y Daños, Medios de Implementación, Condiciones Habilitadoras y Temas Transversales.

Este último incluye perspectiva de género, derechos humanos, transición justa y equidad intergeneracional, reconociendo a pueblos indígenas, comunidades afromexicanas, mujeres, infancias y juventudes como protagonistas de la transformación climática.

Alicia Bárcena enfatizó la necesidad de armonizar las metodologías de medición entre las COP de Biodiversidad, Cambio Climático y Desertificación, para impulsar la valoración económica de los ecosistemas y promover el comercio internacional de carbono.

Finalmente, Alicia Bárcena subrayó que aún existe tiempo para alcanzar y salvaguardar la meta de 1.5 grados, aunque la ventana de oportunidad se está cerrando rápidamente. Enfatizó que, más que nunca, es fundamental que la COP30 concluya con una señal política clara que refleje la determinación global por corregir el modelo de desarrollo y encaminar al mundo hacia un futuro sostenible.