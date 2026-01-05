Edmundo González lanza mensaje tras la detención de Nicolás Maduro y pide liberación de presos políticos para lograr la paz en Venezuela.

El opositor político venezolano, Edmundo González, compartió un video aseguró que la detención de Nicolás Maduro fue un paso importante, pero no garantiza una transición democrática.

Edmundo González solicita la liberación de presos políticos venezolanos

El discurso de Edmundo González fue difundido en redes sociales y aclaró que la normalización institucional de Venezuela no será posible hasta que se libere de forma inmediata a los presos políticos.

Además, Edmundo González solicita el respeto a la decisión de los venezolanos, expresados en las elecciones de julio de 2024, donde se determinó que era el presidente electo.

Nuestro compromiso es: lealtad al pueblo, a la libertad y al Estado de derecho.



Nunca traicionaremos nuestros principios, esa será la base de la reconstrucción de la nación.



Venezuela merece un futuro con derechos y esperanza. pic.twitter.com/a7IidGHYZH — Edmundo González (@EdmundoGU) January 4, 2026

Edmundo González asegura que los presos políticos son “rehenes” y víctimas de persecución.

Por lo que Venezuela no puede avanzar hacia la libertad, mientras haya personas privadas de su libertad por su ideología política.

“La liberación inmediata e incondicional de los presos políticos civiles y militares es ineludible”, expresó Edmundo González.

El político venezolano asegura que los presos políticos fueron capturados por exigir sus derechos constitucionales.

Edmundo González Urrutia (Edmundo González Urrutia vía X)

Edmundo González reitera que es el presidente electo de Venezuela

El pasado 28 de julio de 2024 se realizaron elecciones en Venezuela y la ciudadanía habría elegido a Edmundo González como presidente electo.

“Nuestra legitimidad proviene del mandato popular y del respaldo claro de millones de venezolanos”, expresó Edmundo González quien mencionó que tiene el respaldo de los ciudadanos venezolanos.

Edmundo González pidió a la Fuerza Armada Nacional y cuerpos de seguridad, reconocer la elección de la población, y se reconoció como comandante en jefe conforme al marco constitucional.

Por otra parte, Edmundo González hizo un llamado a la unidad nacional para la reconstrucción de Venezuela bajo “verdad, justicia y reconciliación”.

La solicitud de Edmundo González se basa en la libertad a presos políticos, respeto a las elecciones presidenciales y al apoyo de las fuerzas armadas.