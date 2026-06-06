Este 6 de junio se registró un incendio masivo que devastó el área de pesca artesanal en el puerto de Manta, el centro atunero más importante de Ecuador.

Autoridades descartan ataque terrorista tras voraz incendio que consumió al menos 35 embarcaciones, incluyendo barcos pesqueros y lanchas, y dejó personas heridas.

Incendio en Manta, Ecuador, destruye al menos 35 embarcaciones

A las 11:52 hora local se recibió una alerta por un incendio de gran magnitud en el puerto de Manta, Ecuador, que destruyó al menos 35 embarcaciones en el área de pesca artesanal.

El siniestro afectó específicamente a 14 barcos pesqueros y 21 lanchas, generando enormes columnas de humo negro visibles desde diversos puntos de la ciudad.

Ecuador: incendio en Manta destruye al menos 35 embarcaciones y deja heridos (@adnnoticiasmx / X )

Según testigos y reportes oficiales, el fuego inició en una sola embarcación y se propagó rápidamente a las demás.

Antes de la aparición de las llamas, pescadores y trabajadores en la zona reportaron haber escuchado varias explosiones en la zona, lo que provocó pánico entre las personas cercanas.

El incendio dejó al menos cuatro personas gravemente heridas con quemaduras de segundo grado en aproximadamente el 80% de su cuerpo, así lo informó la Policía Nacional de Ecuador.

Se trataba de personal encargado de la vigilancia de las naves, quienes fueron trasladados de urgencia a centros de salud.

Policía descarta ataque terrorista tras incendio en Manta que destruyó al menos 35 embarcaciones

La emergencia movilizó a decenas de bomberos y policías, quienes lograron controlar las llamas tras varias horas de trabajo, mientras se restringía el acceso al sector por seguridad.

Debido a que el fuego afectó a muchos buques a la vez y al contexto de inseguridad y extorsiones que vive el sector pesquero, inicialmente surgieron sospechas de que el incendio pudo haber sido intencional.

De acuerdo con un comunicado oficial de la Policía de Ecuador, el incendio se habría originado accidentalmente mientras se realizaban trabajos de soldadura en una embarcación atracada.

Por el fuego, las líneas de anclaje se desprendieron, lo que provocó que el barco se desplazara sin control y facilitara la propagación de las llamas hacia otras naves contiguas.

La Policía Nacional de Ecuador descartó que el hecho correspondiera a un atentado terrorista o a una acción perpetrada por grupos de delincuencia organizada.

A pesar del informe preliminar de la policía, las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación para determinar si las explosiones estuvieron relacionadas con combustibles, fallas mecánicas u otros factores.

El puerto de Manta es el epicentro de la operación pesquera en Ecuador, produciendo más de la mitad de las 500,000 toneladas de atún del país.

Este incendio se suma a otro siniestro ocurrido hace apenas cuatro meses que destruyó un barco valorado en 10 millones de dólares.