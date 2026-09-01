Agentes de Homeland Security Investigations (HSI) realizaron un operativo en una escuela de manejo de camiones en Nogales, Arizona donde detuvieron a dos ciudadanos mexicanos e incautaron varias armas de fuego y un tráiler.

La investigación principal gira en torno a posibles prácticas de contratación ilícitas y operaciones de cabotaje ilegal, que consiste en el transporte prohibido de carga nacional por transportistas extranjeros.

Aunque el suceso ocurrió el 11 de agosto, los detalles fueron difundidos recientemente por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Dos ciudadanos mexicanos fueron detenidos durante un operativo donde se aseguró múltiples armas de fuego y un tráiler

Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Arizona, ejecutaron una orden de registro federal en una escuela de manejo de camiones ubicada en Nogales.

Dos mexicanos detenidos por ICE en Arizona; aseguran armas y un tráiler (@michelleriveraa / X )

Durante la acción policial se arrestó a dos ciudadanos de nacionalidad mexicana. Asimismo, las autoridades aseguraron múltiples armas de fuego y un tráiler.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) sospecha que las instalaciones están vinculadas con prácticas de contratación ilegal y operaciones de cabotaje ilegal.

El cabotaje consiste en el transporte de mercancías o pasajeros entre dos puntos dentro de un mismo país por parte de un transportista registrado en una nación diferente.

El ICE no ha divulgado los nombres de los dos ciudadanos mexicanos detenidos. No se ha precisado el número exacto ni el tipo de armas de fuego que fueron incautadas.

Tampoco se ha aclarado si los arrestados ya enfrentan cargos criminales formalmente presentados ante un tribunal.

La investigación sobre este caso se mantiene abierta y en desarrollo para determinar las responsabilidades correspondientes y analizar las evidencias obtenidas.

Autoridades investigan si los mexicanos detenidos eran parte de un cabotaje ilegal

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) está investigando cómo se utilizaban las instalaciones y los vehículos y si es que se incurrió en el cabotaje ilegal.

En el caso específico de las empresas o transportistas domiciliados en México, las reglas de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) de EU prohíben estrictamente que realicen fletes de transporte doméstico internos (punto a punto) dentro del territorio estadounidense.

Los transportistas mexicanos con permisos autorizados solo tienen permitido realizar viajes internacionales transfronterizos (trasladar cargamento de importación o exportación entre México y Estados Unidos).

Sin embargo, tienen completamente vetado recoger un cargamento en un punto de Estados Unidos y entregarlo en otro punto del mismo país.

La detención de estos ciudadanos mexicanos se conecta directamente con esta conducta debido a que las autoridades federales investigan si la escuela de manejo funcionaba como fachada o puente logístico para emplear de manera irregular a personal extranjero.

Y utilizar camiones pesados para operar fletes domésticos internos de forma ilegal en los Estados Unidos, evadiendo los límites comerciales binacionales.