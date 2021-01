Según The New York Times, Trump discutió con su equipo seguir la estrategia de México ante el Covid-19 y no hacer pruebas masivas de detección

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que le hubiera gustado ser como México y no hacer pruebas masivas contra el Covid-19, ante las presiones que tuvo para tomar medidas para combatir la pandemia. El periódico The New York Times publicó una nota acerca del manejo de la pandemia de Donald Trump, quien en enero dejará su cargo. El 19 de agosto en la Casa Blanca, el presidente declaró que le gustaría ser como México en la lucha contra el coronavirus. “Quiero hacer lo que México hace. No te hacen una prueba hasta que llegas a la sala de emergencias y estás vomitando " The New York Times Puedes leer: Ordenan a Donald Trump restaurar el programa DACA México fue muy criticado por no hacer pruebas masivas para detectar el Covid-19, como lo hicieron otros países. Mientras a Donald Trump veía las pruebas como un mecanismo que aumentaría las cifras de casos en su país, de acuerdo con The New York Times. Además de tener que manejar una estrategia contra el coronavirus en Estados Unidos, Donald Trump también tenía que estar al tanto de su campaña de reelección de la presidencia. Sin embargo, perdió en contra de Joe Biden, presidente electo. “Quiero hacer lo que hace México”, dijo Trump. “No te hacen una prueba sino hasta que llegas a la sala de emergencia y estás vomitando”.



Vaya párrafo, en el ⁦@nytimes⁩ pic.twitter.com/SmgxVpVHG9 — León Krauze (@LeonKrauze) — León Krauze (@LeonKrauze) December 31, 2020 Lee esto: Contraseña en Twitter de Donald Trump fue adivinada por hacker Trump no quiso ser un modelo para EU Donald Trump causó polémica en diversas ocasiones por no fomentar el uso del cubrebocas, por recetar medicamentos como la hidroxicloroquina para curar el Covid-19, sin evidencia científica, y por estar en contra de las vacunas. Sin embargo, a pesar de que funcionarios cercanos a Trump intentaron persuadirlo para que fomentara las medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19, Trump priorizó su libertar personal, señala The New York Times. Incluso, aunque en octubre Donald Trump se contagió y se recuperó de Covid-19, no quiso ser un modelo a seguir para los estadounidenses, ni dar un discurso para que las personas se previnieran del coronavirus, informó el Times. Recomendamos: Donald Trump pedirá prioridad a estadounidenses en vacuna