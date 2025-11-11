Devyn Michaels está acusada en Estados Unidos de asesinar a su exnovio Jonathan Willette, quien a su vez era su suegro.

La actriz Devyn Michaels, de 47 años de edad, habría decapitado a Jonathan Willette , de 46 años, para tener una relación libre y amorosa con el hijo mayor de éste.

Devyn Michaels se casa con Deviere Willette (Vinnie Politan Court TV / Facebook)

Devyn Michaels sostenía una relación con Deviere Willette, hijo de Jonathan Willette

Devyn Michaels, a quien también se le conoce como Nikki Fairchild o Tracee Taverz, sostenía una relación intermitente con Jonathan Willette, con quien tuvo dos hijas.

Pero también tenía un romance con Deviere Willette, el hijo mayor de su ex, con quien se casó en 2021, convirtiéndose así en la nuera de Jonathan Willette.

En un giro inesperado de esta historia, hubo un crimen, el cual se ventiló en 2023, año en que autoridades del Condado de Clark, hallaron el cuerpo de Jonathan Willette, sin cabeza y con quemaduras químicas, en su casa.

Según reveló la necropsia, el cuerpo de Jonathan Willette fue rociado con cloro y amoníaco, para posteriormente ser quemado. En cuanto a la cabeza, nunca fue localizada.

Crimen que se le adjudica a la actriz, quien enfrentará en Las Vegas, Nevada, un juicio por asesinato en primer grado.

Devyn Michaels decapita a su ex Jonathan Willette (Vinnie Politan Court TV / Facebook)

Devyn Michaels se declara inocente

Pese a que Devyn Michaels se declaró culpable de homicidio en segundo grado tras llegar a un acuerdo que le garantizaba 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional, su declaración cambió.

En julio pasado, durante una audiencia, Devyn Michaels dijo ser inocente de la muerte de su ex Jonathan Willette.

La actriz aseguró haber golpeado a su suegro para herirlo y no para matarlo debido a que éste era abusivo e intentó obligarla a tener relaciones sexuales.

Devyn Michaels dice no haber tenido intención de matar a Jonathan Willette (Court TV / Facebook)

Devyn Michaels dijo haberlo golpeado con una cuchara de madera, pero no habló de la decapitación, por lo que policías dan por hecho que la cabeza terminó en la basura.

Mientras ella dice ser víctima de las circunstancias, el fiscal John Giordani, da por hecho que mató a su ex para tener una relación libre y amorosa con su hijo. El juicio continuará en Nevada.