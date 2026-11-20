Una investigación internacional reveló que el banco alemán Deutsche Bank, realizó pagos por 582 millones de dólares a Jefrey Epstein por conceptos que han sido calificados como “sospechosos”.

La información difundida por diversos medios de comunicación refiere que la institución financiera decidió mantener a Epstein como cliente, pese al proceso judicial que lo llevó a prisión por explotación sexual.

En el mismo sentido se dio a conocer que Deutsche Bank mantuvo la misma postura con diversos potentados rusos que habían sido sancionados a nivel internacional tras la invasión a Ucrania.

Jefrey Epstein (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Filtran pagos millonarios que Deutsche Bank hizo a Jefrey Epstein

El 17 de noviembre, más de 200 periodistas de diversos países publicaron una investigación en torno al banco alemán Deutsche Bank, que realizó pagos “sospechosos” a Jefrey Epstein.

De acuerdo con el informe titulado “Inside Deutsche Bank”, los montos que la institución financiera transfirió a cuentas del inversor y empresas vinculadas a él, ascienden a los 582 millones de dólares.

En cuanto a los conceptos de las transacciones y la naturaleza de los mismos, los datos señalan que muchos de los movimientos bancarios se ejecutaron por temas vinculados a actividades ilegales:

Pagos a mujeres

Operaciones que se hicieron por medio de empresas fantasma

Posible uso indebido de donaciones benéficas

Pagos provenientes de personas adineradas como Leon Black y Glenn Dubin

Además, la investigación refiere que a pesar de los antecedentes penales de Jeffrey Epstein por actividades de explotación sexual, Deutsche Bank decidió mantenerlo como uno de sus principales clientes.

Sobre ello se indica que la entidad bancaria decidió ignorar el tema judicial del inversor al anteponer sus intereses comerciales, sin importar las sanciones internacionales a las que se hizo susceptible.

Incluso, la filtración masiva de datos advierte que Deutsche Bank dejó de lado sus propias normas internas contra el lavado de dinero a cambio de mantener en su cartera de clientes a Jeffrey Epstein.

Jeffrey Epstein (House Oversight Democrats / AFP)

Revelan que Deutsche Bank también negocios con clientes rusos sancionados

Además de las revelaciones sobre los pagos millonarios a Jefrey Epstein, la investigación señala que Deutsche Bank mantuvo negocios con oligarcas rusos pese a las mismas advertencias internas.

Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, Deutsche Bank conservaba clientes oligarcas y un correo interno mencionaba “una gran población” de esos potentados rusos y discutía qué relaciones podían deshacerse.

Incluso, se filtró que a finales de 2020 el banco planeaba aumentar ingresos a esos clientes rusos adinerados de 28 a 50 millones de euros, elaborando una lista de los 200 rusos más ricos.

Aunado a ello, se indica que un error de Deutsche Bank expuso en 2017 documentos fiscales de mil 586 cuentas, tres de ellas del presidente Donald Trump.