El presidente Donald Trump explicó a los medios por qué no informó al Congreso de Estados Unidos sobre la operación que se realizó en Venezuela para la detención de Nicolás Maduro.

Hoy sábado 3 de enero, Donald Trump convocó a una conferencia de prensa tras la captura de Maduro para dar detalles y reveló que no se le notificó al Congreso sobre la operación en Venezuela.

Conferencia de Trump tras detención de Nicolás Maduro. (Alex Brandon / AP)

Donald Trump explica por qué no informó al Congreso sobre la detención de Maduro

Durante su conferencia de prensa, el presidente Donald Trump dijo que no se le notificó al Congreso sobre la detención de Maduro porque no quería que la información se filtrara.

“El Congreso tiene la tendencia a filtrar información, eso no sería bueno. Si se hubiera filtrado algo, el resultado pudo haber sido diferente”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Asimismo, el secretario de Estado, Marco Rubio, comentó que este tipo de operaciones no se pueden revelar, pues hay muchas vidas que se comprometen si la información se filtra.

Congreso dividido tras operación de Trump en Venezuela para detención de Maduro

La decisión de Donald Trump de no informar al Congreso de Estados Unidos y aún así realizar una operación militar en Venezuela para detener a Maduro ha dividido a los representantes.

Por un lado, el presidente del Congreso, Mike Johnson, aplaudió la operación de Trump y dijo que está justificada pues protegerá la vida de miles ciudadanos de Estados Unidos.

Mike Johnson señaló que ya se había comunicado con Donald Trump y con el secretario Marco Rubio, sin embargo, no confirmó que se le hubiera notificado antes de realizar la operación.

Congresistas rechazan acción militar en Venezuela (Captura de pantalla)

Por otro lado, otros representantes han expresado que el ataque que realizó Donald Trump a Venezuela fue sin la autorización del Congreso, por lo que es una acción ilegal e injustificada.

Congresistas rechazan acción militar en Venezuela (Captura de )

Tras la decisión unilateral de Trump, la congresista Melanie Stansbury hizo un llamado al Congreso para frenar las acciones del presidente de Estados Unidos en Venezuela.