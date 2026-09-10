El opositor israelí Yair Golan presentó una denuncia contra Sara Netanyahu, esposa del primer ministro Benjamin Netanyahu, por difamación e incitación a la violencia.

Golan, exgeneral al frente del partido de izquierda Los Demócratas, reclama 820 mil dólares de indemnización tras las declaraciones que Sara Netanyahu dio a finales de agosto.

Durante una entrevista, la esposa del primer ministro israelí aseguró que Golan tenía conocimiento de los ataques que Hamás realizó varias ciudades de Israel en 2023, acontecimientos que desataron la guerra actual.

¿Qué pasó el 7 de octubre de 2023 en Israel? Sara Netanyahu señala a opositor

El 7 de octubre de 2023 el grupo Hamás realizó una serie de ataques sorpresa hacia el sur de Israel en bases militares, zonas rurales y eventos públicos.

Entre lanzamiento de cohetes y el cruce de la frontera por combatientes armados, las muertes se contabilizaron en 1,200 y más de 250 personas fueron secuestradas y llevadas a Gaza.

La respuesta de Israel fue una declaración de guerra y una ofensiva con el ejército israelí por mar y tierra en la Franja de Gaza.

Bandera de Israel (Pixabay)

De acuerdo con Sara Netanyahu, Yair Golan estaba “ya vestido y preparado” durante la mañana del ataque.

En su demanda, Golan señala que las declaraciones son parte de una teoría conspirativa que buscan dañar su reputación y dañar su dignidad.

El clima político de Israel se encamina a sus elecciones legislativas programadas para el próximo 27 de octubre de 2026.

A su vez, Benjamin Netanyahu también fue señalado en un artículo que asegura el primer ministro sabía del ataque de Hamás días antes del 7 de octubre. Netanyahu ha negado las acusaciones.