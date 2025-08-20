Te decimos de qué murió el streamer Jean Pormanove a los 46 años de edad, el pasado lunes 18 de agosto de 2025

Y es que el streamer francés transmitió en vivo su muerte tras cumplir violentos retos impartidos por otros dos influencers, durante casi dos semanas.

¿De qué murió el streamer Jean Pormanove?

Jean Pormanove transmitió en vivo su muerte, a los 46 años de edad, el pasado lunes 18 de agosto de 2025.

El streamer francés se encuentra haciendo una transmisión en vivo en la que cumplía con violentos retos impartidos por otros dos influencers.

Jean Pormanove (Jean Pormanove Instagram @jeanpormanove)

Jean Pormanove habría muerto mientras dormía y sus colaboradores lo notaron mientras le llevaban una botella de agua.

El video en vivo para la plataforma Kick fue interrumpido tras un total de 289 horas, el equivalente a poco más de 12 días.

Actualmente, la Fiscalía de Niza, Francia, tiene abierta una investigación para esclarecer las causas de la muerte del streamer y la responsabilidad de cada uno de los participantes.

Pues en el video continuo aparecieron 3 presuntos implicados, quienes lo insultan, humillan, privan del sueño y violentan .

Uno de ellos, identificado como Owen Cenazandotti ‘Naruto’, lamentó la muerte de Jean Pormanove refiriéndose al streamer como: “Mi hermano, mi acólito, mi compañero”.

Muerte de Jean Pormanove provoca denuncia contra la plataforma de streaming

Además de haberse abierto una investigación por las causas de muerte de Jean Pormanove, se presentó una denuncia contra la plataforma de streaming Kick.

Y es que la ministra francesa de Asuntos Digitales e Inteligencia Artificial, Clara Chappaz, declaró que “la muerte de Jean Pormanove y la violencia que sufrió son un horror absoluto”.

“Jean Pormanove fue humillado y maltratado durante meses en directo en la plataforma Kick. Una investigación judicial está en curso”, escribió Clara Chappaz en X.

Hasta el momento, la investigación alrededor de la muerte de Jean Pormanove sigue en pie.