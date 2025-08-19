El famoso streamer de Twitch, Kai Cenat, reveló por primera vez su skin de Fortnite en la Esfera de Las Vegas.

Además de este logro, acá te contamos quién es Kain Cenat, el famoso streamer y youtuber estadounidense.

Kai Cenat, streamer (@kaicenat / Instagram)

¿Quién es Kai Cenat?

Kai Carlo Cenat III, nació en Brooklyn, Estados Unidos; es un famoso streamer, youtuber y creador de contenido estadounidense.

Mejor conocido como Kai Cenat, ha ganado gran popularidad en plataformas como Twitch y YouTube, siendo miembro el grupo de creadores AMP (Any Means Possible).

Actualmente, Kai Cenat tiene más de 7 millones de suscriptores en YouTube, 15,6 millones en Instagram, 18,6 en Twitch y 19,5 millones en Tiktok.

En 2023 rompió el récord de suscripciones en Twitch con 306 mil 621 suscriptores; no obstante, en 2024, superó los 500 mil suscriptores, consolidándose como el streamer con más suscripciones en la historia de la plataforma.

Kai Cenat, streamer (@kaicenat / Instagram)

¿Qué edad tiene Kai Cenat?

Kai Cenat nació un 16 de diciembre de 2001; por lo que actualmente tiene 23 años de edad.

¿Quién es la pareja de Kai Cenat?

La novia de Kai Cenat es la influencer, Gabrielle Alayah, también conocida como Gig.

Gabrielle Alayah, novia de Kai Cenat (@gabriellealayah / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Kai Cenat?

Kai Cenat nació un 16 de diciembre; por lo que es del signo zodiacal Sagitario.

Kai Cenat, streamer (@kaicenat / Instagram)

¿Kai Cenat tiene hijos?

Kai Cenat no tiene hijos.

¿Qué estudió Kai Cenat?

De acuerdo a la información disponible sobre los estudios de Kai Cenat, el streamer estuvo en las siguientes instituciones:

Secundaria: Asistió a la Frederick Douglass Academy en Harlem, Nueva York, donde se graduó en 2019

Universidad: Ingresó a la Universidad Estatal de Nueva York en Morrisville en agosto de 2019 para estudiar Administración de Empresas

Aunque Kai Cenat asistió a la universidad, abandonó sus estudios en 2020 para continuar desarrollándose como creador de contenido.

Kai Cenat, streamer (@kaicenat / Instagram)

¿En qué ha trabajado Kai Cenat?

Kai Cenat se ha dedicado desde muy joven a las redes sociales y como creador de contenido.

Kai Cenat comenzó su carrera en las redes sociales en 2017, creando sketches y videos cortos en Instagram y Facebook.

Fue a partir de 2021 que inició sus transmisiones en Twitch, enfocándose en videojuegos y contenido de reacciones.

Desde entonces, Kai Cenat ha aumentado su número de suscriptores, donde se le considera uno de los los streamers más influyentes del mundo.

Kai Cenat, streamer (@kaicenat / Instagram)

Kai Cenat revela su skin de Fortnite en Esfera Las Vegas

Kai Cenat reveló su skin de Fortnite en la Esfera de Las Vegas, un lugar icónico por su pantalla gigante y tecnología inmersiva.

"Kai Cenat"



Porque reveló su skin de Fortnite en la Esfera de Las Vegas.pic.twitter.com/bVAA42b0jm — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 19, 2025

La skin estará disponible en la tienda de Fortnite el 12 de septiembre de 2025, y se espera que el paquete cueste entre mil 500 y 2 mil 500 paVos.

Además, durante el evento, Kai Cenat anunció el Mafiathon 3, su “último subathón”; el cual comenzará el mismo 12 de septiembre y tendrá un rol importante con Fortnite.