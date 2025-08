¿Quién fue Rodrigo Pandal? Se trata del co fundador del Pasagüero —el espacio que funge como bar, sala de conciertos, galería en la CDMX— quien murió en Polanco el 1 de agosto de 2025.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, fue durante la madrugada del viernes 1 de agosto cuando fue hallado muerto en las escaleras de un edificio en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX.

Pero, ¿quién fue Rodrigo Pandal? Te contamos los siguientes detalles sobre el co fundador del Pasagüero que autoridades de la CDMX encontraron muerto:

¿Quién fue Rodrigo Pandal?

¿Quién fue Rodrigo Pandal?

Rodrigo Pandal Olivares fue un gestor cultural que es recordado como el co fundador de Pasagüero, el foro que marcó época en la zona del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

Desde el año 2003, el Pasagüero se convirtió en el lugar preferido de una amplia variedad de proyectos como bandas emergentes, además de que fue la sede de diversas fiestas, exposiciones y encuentros.

Más que un empresario, Rodrigo Pandal es recordado tras su muerte como un curador cultural y tejedor de redes en el ámbito underground al combinar leitmotivs como la ideología punk y la identidad chilanga.

El 1 de agosto de 2025, Rodrigo Pandal murió en Polanco, donde de acuerdo con lo indicado en los reportes, fue encontrado sin vida en las escaleras de un edificio del que no se han agregado detalles.

Sin embargo, en versiones extraoficiales sobre lo ocurrido se apunta que el co fundador del Pasagüero habría caído en el inmueble debido a que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Por lo ocurrido, Pasagüero compartió un mensaje en el que despidió a Rodrigo Pandal al recordarlo como el responsable de abrir espacios “donde el arte, la diversidad, el entretenimiento y la libertad”.

De la misma forma, el recinto rememoró en su comunicado al promotor como un "creador de comunidad, un impulsor de talento y un alma generosa que creyó siempre en el poder transformador de la noche".

¿Cuántos años tenía Rodrigo Pandal?

Si bien Rodrigo Pandal Olivares fue el encargado de las relaciones públicas y promoción del Pasagüero por varios años, no existen muchos detalles relacionados con el curador cultural.

Dado que logró mantener su entorno familiar y personal en el ámbito de lo privado, no se conocen datos como el de su fecha de nacimiento y por ende no se sabe cuántos años tenía cuando murió.

¿Quién era la esposa de Rodrigo Pandal?

Al no contar con los datos relacionados con el entorno familiar de Rodrigo Pandal Olivares, no se sabe cuál era el estado civil y si el promotor cultural y co fundador del Pasagüero tenía esposa o pareja sentimental.

¿Cuál era el signo zodiacal de Rodrigo Pandal?

Por la inexistencia de una ficha curricular en la que se aborde el tema de la fecha de nacimiento o el día de cumpleaños de Rodrigo Pandal, tampoco se cuenta con el dato de su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tuvo Rodrigo Pandal?

Tampoco se sabe si el co fundador del Pasagüero dejó hijos luego de su muerte que ocurrió bajo circunstancias no especificadas por las autoridades de la capital del país.

¿Qué estudió Rodrigo Pandal?

En lo que respecta a la formación académica que realizó Rodrigo Pandal Olivares, en su perfil de la plataforma LinkedIn refiere que el promotor cultural estudió lo siguiente:

Licenciatura en Administración y Gestión de Empresas en la Universidad Anáhuac

Aunque también se debe resaltar que al realizar una búsqueda en el Registro Nacional de Profesionistas, no existe ninguna cédula con el nombre del co fundador del Pasagüero.

¿En qué ha trabajado Rodrigo Pandal?

En el tema de la experiencia laboral con la que contaba Rodrigo Pandal, en el mismo espacio de LinkedIn se apunta que se desempeñó en diversos puestos, debido a que se indica que trabajó en esto:

Co fundador y gestor de Pasagüero, foro cultural y musical en la CDMX

Gerente de relaciones comerciales y gerente de marca en Texaco

Director de relaciones con clientes en Stella Jones Corporation

Productor y Cultura Encentro