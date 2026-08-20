La trágica muerte de Michele Sensi-Contugi, director general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de Ecuador, y su esposa, Stephany Hollihan, generó la reacción inmediata de Daniel Noboa.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó tres días de duelo nacional por la muerte de Michele Sensi-Contugi, a partir del 20 de agosto.

Michele Sensi-Contugi (Presidencia de Ecuador)

Daniel Noboa decretó duelo nacional en Ecuador por muerte de Michele Sensi-Contugi

Tras difundirse la noticia de la muerte de Michele Sensi-Contugi, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró de forma oficial tres días de duelo nacional en memoria del jefe de Inteligencia y su esposa.

Daniel Noboa emitió el decreto ejecutivo del duelo por la muerte de Michele Sensi-Contugi desde China, donde se encuentra realizando una visita oficial.

Las jornadas de luto nacional en Ecuador quedaron establecidas para el jueves 20, viernes 21 y sábado 22 de agosto, días en los que la bandera deberá permanecer izada a media asta en los edificios públicos.

De igual manera, se dispuso que los ministerios de Relaciones Exteriores, de Defensa y del Interior coordinen acciones con los familiares para la organización de un funeral de Estado.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador (EFE)

Daniel Noboa también nombró a un sucesor de Michele Sensi-Contugi

Aprovechando el decreto del duelo nacional por la muerte de Michele Sensi-Contugi, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, nombró a un sucesor en el CNI.

En un segundo decreto, Daniel Noboa designó a Luis Carlos Ávila como el nuevo director encargado del CNI tras la muerte de Michele Sensi-Contugi.

Esto con el fin de mantener la continuidad en el organismo gubernamental que no puede quedar sin líder, a pesar de la tragedia alrededor de su antiguo director.

El presidente ecuatoriano destacó que Michele Sensi-Contugi sirvió con un incuestionable compromiso, entrega y sentido de responsabilidad, en sus cargos en el CNI y el Ministerio de Gobierno.

Asimismo, diversas entidades manifestaron su pesar; entre ellas, la Defensoría Pública y la Contraloría General del Estado.

Al igual que el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, y el expresidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen.