El Servicio Secreto de Estados Unidos desplegó un sistema de defensa aérea cerca de Mar-a-Lago, mansión del presiente Donald Trump, en Palm Beach, Florida, debido al esplome de una aeronave.
El motivo es que la caída de la aeronave el mediodía de este domingo 1 de noviembre de 2026 sería considerado una amenaza aérea para la mansión del presidente de Estados Unidos en Florida.
El despliegue incluyó el sistema de defensa aérea Avenger con misiles Stinger que se usa para interceptar aeronaves que vuelan a baja altitud, helicópteros y drones.
NORAD y Servicio Secreto colocan sistema de defensa aérea en mansión de Trump
El Servicio Secreto de Estados Unidos pidió la instalación de sistemas defensa aérea al Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (NORAD).
El sistema de defensa aérea fue instalado en una barcaza cerca de Mar-a-Lago, mansión de Donald Trump, al igual que en un aeropuerto cercano.
Servicio Secreto protege espacio aéreo de Mar-a-Lago
Estas acciones se suman a otro incidente en el que un avión de combate F-6 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos fue movilizado la semana anterior para interceptar un avión civil que entró en el espacio aéreo restringido cercano a Mar-a-Lago.
Las autoridades no han confirmado si existe una amenaza contra el presidente Donald Trump actual o de fechas pasadas
Se desconoce cuánto tiempo van a estar desplegados los sistemas de defensa aérea que se instalaron este 1 de noviembre.