Dámaso López Serrano, conocido como “mini lic” en el Cártel de Sinaloa, fue detenido en Estados Unidos.

De acuerdo con la información, Dámaso López Serrano, “mini lic”, acusado de tráfico de fentanilo, habría sido detenido en el estado de Virginia, Estados Unidos.

El “mini lic” gozaba de libertad condicional por cooperar con el gobierno de Estados Unidos en el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, alias “el Chapo” y líder del Cártel de Sinaloa.

Este viernes 13 de diciembre, el periodista Luis Chaparro confirmó con fuentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) la detención de Dámaso López Serrano, alias “mini lic”.

El testimonio de Dámaso López Serrano, “mini lic”, fue clave en el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, alias “el Chapo” y por esto se encontraba en libertad condicional desde 2022.

Después de cumplir una sentencia reducida por su colaboración con la justicia estadounidense, Dámaso López Serrano, “mini lic”, vuelve a ser detenido por tráfico de fentanilo y asociación delictuosa.

Asimismo, Dámaso López Serrano, “mini lic”, es señalado como el presunto autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez, ocurrido en 2017.

Hasta el momento no se ha revelado más información sobre la detención y proceso de Dámaso López Serrano, “mini lic”.

EXCLUSIVE: FBI sources just confirmed to me Dámaso López Serrano, ‘El Mini-Lic’ was just apprehended in the Virginia area for “fentanyl trafficking charges”. pic.twitter.com/2uIZzmewks — Luis Chaparro (@LuisKuryaki) December 14, 2024

¿Quién es Dámaso López Serrano, “mini lic”?

Dámaso López Serrano, alias “el mini lic”, es hijo de Dámaso López Núñez, “el Licenciado”, quien era considerado como sucesor de Joaquín Guzmán Loera.

“Mini lic” se entregó a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés) a sus 29 años de edad y fue catalogado como el “narcotraficante mexicano de mayor rango” que se ha entregado a las autoridades estadounidenses.

Tras la detención de Joaquín Guzmán Loera, alías el Chapo, Dámaso López Serrano buscó tomar control del Cártel de Sinaloa, sin embargo, su intento falló al enfrentarse a los hijos del Chapo, conocidos como “Los Chapitos”.

Cabe destacar que Dámaso López Serrano, “mini lic”, es ahijado del Joaquín Guzmán Loera y Emma Coronel.