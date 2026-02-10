Se dio a conocer que Dámaso López Serrano, conocido como el Mini Lic, podría ser deportado a México antes de nueve años.

México acusa a Dámaso López Serrano, conocido como el Mini Lic, como el autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas.

El periodista Ángel Hernández Díaz dio a conocer que se abre la posibilidad de que el Mini Lic sea deportado a México antes de nueve años.

Esto luego de que cumpla su sentencia en Estados Unidos por intentar traficar fentanilo.

De acuerdo con el periodista, será Homeland Security quien determine si Ángel Hernández Díaz es deportado a México.

Cabe recordar que el jueves 5 de febrero, el Mini Lic fue sentenciado a cinco años de prisión por su participación en un intento de operación de tráfico de fentanilo en suelo estadounidense.

De acuerdo con documentos judiciales, López Serrano violó un acuerdo previo como testigo cooperante de la Administración para el Control de Drogas (DEA) al reincidir en actividades de narcotráfico mientras se encontraba bajo supervisión federal.

El Mini Lic es señalado en México como actor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas

En México, el Mini Lic es señalado por su participación en el asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, ocurrido el 15 de mayo del 2017 en Culiacán.

Tras salir del semanario Ríodoce—del que fue cofundador—y dirigirse a su domicilio, Javier Valdez Cárdenas fue interceptado, obligado a bajar de su vehículo y recibió trece disparos.

El presunto autor intelectual del crimen contra el periodista Javier Valdez Cárdenas es Dámaso López Serrano, alias el Mini Lic.

La familia de Javier Valdez y diferentes organizaciones han exhortado a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar seguimiento eficaz al proceso de extradición.

Además de que piden al gobierno de los Estados Unidos adoptar todas las medidas necesarias para agilizar su deportación y que la familia de Javier Valdez Cárdenas tenga justicia.

El gobierno de México ha solicitado desde 2020 la extradición de López Serrano.

Las autoridades estadunidenses repetidamente rechazaron extraditar a el Mini Lic afirmando que era un testigo protegido que estaba brindando información a la justicia.

Con la condena ahora podría ser posible que las autoridades estadunidenses contemplaran entregarlo a México.

Dámaso López Serrano han sostenido que los responsables de ordenar el asesinato del periodista fueron Los Chapitos.