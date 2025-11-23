Una nueva función de X reveló que las cuentas que promueven el famoso Make America Great Again (MAGA), promovido por el presidente Donald Trump, operan desde el extranjero.

Y es que X puso en marcha la función denominada “Sobre esta cuenta”, la cual, permite a los usuarios conocer cuál es el origen de los perfiles, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial.

X revela que principales cuentas pro MAGA operarían desde el extranjero

X, antes Twitter, aplicación propiedad de Elon Musk, ha puesto en marcha una nueva función que revela cuál es el origen de las cuentas que se encuentran en dicha red social.

Lo anterior, ha puesto en jaque a MAGA, pues ha revelado que varios influencers promotores de este movimiento estarían operando desde el extranjero y no desde Estados Unidos, país de donde aseguran ser.

A tan solo horas de iniciada esta nueva función de X, decenas de cuentas pro MAGA han sido expuestas como fundadas en países extranjeros.

Entre estas resaltan al menos cuatro grandes ejemplos, por ser cuentas que han ganado miles de seguidores gracias a la promoción de MAGA:

MAGA Scope (@_MagaScope), operada desde Nigeria

Dark MAGA (@DarkMagaCoin), Tailanda

MAGA Nation (@MAGANationX), Europa del Este

Elecciones Estados Unidos 2024 (CLAIRE SERIE / Hans Lucas via AFP)

Figuras como Anna Paulina Luna se han pronunciado al respecto, acusando que este tipo de cuentas “pro America”, son en realidad extranjeros buscando estafar estadounidenses.

De igual forma, la analista política Alexis Wilkins acusó que este tipo de cuentas buscan hacerse pasar por estadounidenses, pero tendrían en realidad el objetivo de “destruir a Estados Unidos”.

X señala que el motivo de esta función es revelar cómo se comportan las operaciones de cuentas, como la coordinación para promover determinados movimientos.

No obstante, expertos informáticos señalan que la información que revela esta función podría no resultar exacta, pues podría estar manipulada por el uso de herramientas como VPN’s.