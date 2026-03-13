El gobierno de Cuba anunció que excarcelará a 51 presos en los próximos días como muestra de “buena voluntad” de su disposición de mantener acuerdos y diálogo con el Vaticano.

En medio de los conflictos con Estados Unidos, Cuba aclaró que el poner en libertad a 51 pesos fue una “decisión soberana” y en pro de que el gobierno está abierto al excarcelamiento.

El Vaticano (FreePik)

Cuba excarcelará a 51 pesos en los próximos días por acuerdo con el Vaticano

Como muestra de buena voluntad al Vaticano, el gobierno de Cuba anunció que excarcelará a 51 presos y, aunque no se dieron nombres, los reclusos serán elegidos bajo estas condiciones:

Haber cumplido una parte significativa de su pena

Durante su condena, haber mantenido una buena conducta

Autoridades cubanas afirmaron que se trata de una “decisión soberana” tomada como muestra de buena voluntad con el Vaticano, que a menudo ha fungido como mediador en conflictos globales.

“En el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano (...) Cuba ha decidido liberar en los próximos días a 51 personas sancionadas a privación de libertad” Gobierno de Cuba

Cuba excarcela a 51 presos tras acuerdo con el Vaticano (Redes sociales)

Tan solo en 2025, el gobierno cubano liberó a 553 presos por un acuerdo con el Vaticano y luego de que Joe Biden, expresidente de Estados Unidos, quitara a Cuba de la lista de “Estados patrocinadores del terrorismo”.

Sin embargo, a su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump revocó la medida de Joe Biden y siguió acrecentando el conflicto con Cuba.