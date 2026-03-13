Cuba excarcela a 51 presos tras acuerdo con el Vaticano

El gobierno de Cuba anunció que excarcelará a 51 presos en los próximos días como muestra de “buena voluntad” de su disposición de mantener acuerdos y diálogo con el Vaticano.
En medio de los conflictos con Estados Unidos, Cuba aclaró que el poner en libertad a 51 pesos fue una “decisión soberana” y en pro de que el gobierno está abierto al excarcelamiento.
Cuba excarcelará a 51 pesos en los próximos días por acuerdo con el Vaticano
Como muestra de buena voluntad al Vaticano, el gobierno de Cuba anunció que excarcelará a 51 presos y, aunque no se dieron nombres, los reclusos serán elegidos bajo estas condiciones:
- Haber cumplido una parte significativa de su pena
- Durante su condena, haber mantenido una buena conducta
Autoridades cubanas afirmaron que se trata de una “decisión soberana” tomada como muestra de buena voluntad con el Vaticano, que a menudo ha fungido como mediador en conflictos globales.
“En el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano (...) Cuba ha decidido liberar en los próximos días a 51 personas sancionadas a privación de libertad”Gobierno de Cuba
Tan solo en 2025, el gobierno cubano liberó a 553 presos por un acuerdo con el Vaticano y luego de que Joe Biden, expresidente de Estados Unidos, quitara a Cuba de la lista de “Estados patrocinadores del terrorismo”.
Sin embargo, a su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump revocó la medida de Joe Biden y siguió acrecentando el conflicto con Cuba.