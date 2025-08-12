¿Cuántos elefantes hay en el mundo en 2025? Te contamos sobre la triste cifra que te dejará helado en el Día Mundial del Elefante.

El 12 de agosto se conmemora el Día Mundial del Elefante, una fecha especial dedicada reconocer a dichos mamíferos.

¿Cuántos elefantes hay en el mundo en 2025? La triste cifra en el Día Mundial del Elefante

El número de elefantes en el mundo en 2025 es bastante alarmante.

De acuerdo con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), solo quedan 350 mil ejemplares.

Elefantes (Unsplash)

La cifra contrasta mucho si tomas en cuenta que para 1980, se consideraba que había cerca de 1.2 millones de elefantes en África .

Eso significa que en 40 años, la población de elefantes se ha visto reducida de manera considerable.

Cabe destacar que año con año entre 10 mil y 15 mil elefantes mueren.

La principal razón es la caza ilegal de elefantes que hay en el mundo para extraerles los colmillos de marfil.

Los cuales tiene una alta demanda en el mercado negro, ya que se usan para la fabricación de joyas y objetos decorativos.

Otro factor es la explotación de los elefantes para la práctica del turismo, que también daña y afecta a estos mamíferos.

De ahí la preocupación de organizaciones protectoras de animales, quienes buscan terminar con la caza furtiva de los elefantes y evitar su extinción.

Según explican los especialistas, si los elefantes desaparecieran habría un impacto significativo en la biodiversidad de los ecosistemas.

Los elefantes son dispersores de semillas, ayudando al crecimiento de múltiples especies de plantas.

Por lo que su ausencia haría que la diversidad de flora y fauna se reduzca.

Elefantes (Unsplash)

¿Por qué se celebra el Día Mundial del Elefante el 12 de agosto?

El Día Mundial del Elefante se conmemora cada año el 12 de agosto.

La efeméride se estableció desde 2012 y su objetivo es crear conciencia sobre la complicada situación que viven los elefantes en el mundo.

La mayor amenaza de los elefantes son los humanos; por ello, se busca alertar sobre los peligros que conlleva su caza.